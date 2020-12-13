DSİ, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldığını açıkladı

Son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Konuyla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Meclis’te milletvekillerine bilgi verdi. Her on yılda bir kuraklık yaşandığını ifade eden Kasap, "Bizim hesaplarımıza göre İstanbul’da 3 ay kadar daha su var" dedi.

"Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz" diyen Kasap şu şekilde devam etti:

"Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen’le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz."

İSKİ verilerine göre barajlarda son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64 Darlık'ta yüzde 51,39 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 185,82 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da, günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan kaynaklar Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının ilk 11 ayında 477 milyon 745 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da artış gösterdi.

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Aralık baz alındığında, 2011'de yüzde 52,91, 2012'de yüzde 55,64, 2013'te yüzde 38,71, 2014'te yüzde 49,70, 2015'te yüzde 62,18, 2016'da yüzde 37,20, 2017'de yüzde 55,18, 2018'de yüzde 64,20, 2019'da 35,50 olarak kaydedilmişti.

Alibeyköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesiyle bazı atıkların da ortaya çıktığı ve atıklar arasında maske ile eldivenlerin de bulunduğu gözlendi.