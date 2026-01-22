DSİ sürekli işçi kura çekimi yapıldı mı, ne zaman gerçekleşecek?

DSİ’nin 1.389 sürekli işçi alımı süreci, başvuruların tamamlanmasının ardından yeni bir aşamaya geçti. İŞKUR üzerinden yapılan yoğun başvurular, binlerce adayın gözünü kura sürecine çevirdi. Resmi takvimde yer alan bilgiler ise herkes tarafından bilinmiyor. Bu nedenle adaylar, "DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.