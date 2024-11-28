DSİ'den arsa satışı açıklaması

DSİ Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki iki arsanın DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait hisselerinin satış ihalesi, 10 Aralık'ta DSİ Adana 6. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacaklar, taşınmaz malların satış şartnamesini, kurumun Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden 9 Aralık saat 16.00'ya kadar 500 lira karşılığında alabilecek. Çukurova ilçesindeki taşınmazın KDV hariç tahmini bedeli 17 milyon 540 bin 287 lira, Seyhan ilçesindeki taşınmazın ise KDV hariç 35 milyon 379 bin 900 lira olarak belirlendi.

Kapalı teklif usulüyle satılacak taşınmazlar için isteklilerin, ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı'na istenen evraklarla bizzat başvurması gerekiyor.