DSİ'nin 2025 planında 321 tesis ve toplulaştırma projesi yer alıyor

22 yılda 2,4 trilyon liralık yatırım yapıldığını ve 10 bin 663 tesisin hizmete alındığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2025 yılında 321 tesis ve toplulaştırma projesinin hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Sulama sistemlerinde teknoloji kullanımını artırmaya çalıştıklarını, su sarfiyatını azaltmak ve tarımsal verimi artırmak amacıyla yapay zekadan yararlandıklarını kaydeden Balta, 2025 yılı planları hakkında bilgi verdi: "Ülkemizin ve üreticimizin ekonomik refahına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 2025 yılında 41 baraj, 11 gölet ve bent, 70 sulama tesisi, 14 toplulaştırma projesi, 15 içme suyu tesisi, 2 atıksu tesisi, 6 HES, ve 162 taşkın tesisi olmak üzere toplam 321 tesis ve toplulaştırma projesini tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız."