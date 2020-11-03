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DSÖ 2021 yılında 2 milyar doz aşı dağıtmayı planlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Temsilcisi Melita Vujnovic, Örgüt'ün 2021 yılı sonuna dek 2 milyar doz COVID-19 aşısı dağıtmayı planladığını duyurdu.

DSÖ 2021 yılında 2 milyar doz aşı dağıtmayı planlıyor
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DSö Temsilcisi Melita Vujnovic'in Rus haber ajnsı TASS'a yaptığı açıklamada, "DSÖ Salgın ile mücadelede etkili ve güvenli aşıların küresel bazda ortaya çıkacağı konusunda dikkatli bir iyimserlik içinde. Örneğin COVAX mekanizması sayesinde 2021 yılının sonuna dek 2 milyar doz COVID-19 aşısı teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

DSÖ'nün, COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı hedefleyen COVAX programına şimdiye kadar 184 ülke katıldı.

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