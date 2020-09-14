DSÖ: Avrupa'da COVID-19 ölümleri 2 ay içinde artacak
DSÖ'den yapılan açıklamada, Avrupa'da COVID-19 sebepli ölümlerin ekim ve kasım aylarında artacağı uyarısı yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, Avrupa'da görülen COVID-19 sebepli günlük can kaybı sayısının ekim var kasım aylarına artacağının öngörüldüğü duyuruldu.
Avrupa'da COVID-19 vaka sayıları yükselmeye devam ederken artışta başı çeken ülkeler, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Avusturya olarak açıklandı.
DSÖ'den daha önce yapılan bir açıklamada, COVID-19 sebepli günlük ölüm sayısının 307 bin 930 ile rekor düzeye ulaştığı belirtildi.