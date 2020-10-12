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DSÖ: COVID-19 aşısı en geç 2021 başında hazır olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus, COVID-19 aşısının sene sonunda ya da en geç 2021 yılı başında hazır olacağını söyledi.

DSÖ: COVID-19 aşısı en geç 2021 başında hazır olacak
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Fiancial Times gazetesinin Afrika edisyonuna konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus, COVID-19 aşısının en geç 2021 yılının başına hazır olacağını açıkladı.

Dr. Tedros daha önce yaptığı açıklamalarda, COVID-19 salgınının ancak dünya hükümetlerinin ortak çalışmasıyla önlenebileceğini söylemişti.

Araştırmacılar şu an için 44 farklı COVID-19 aşısını insanlar üzerinde denerken pek çok aşı da hayvanlar üzerinde test edilme aşamasında.

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