DSÖ: COVID-19 aşısı en geç 2021 başında hazır olacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus, COVID-19 aşısının sene sonunda ya da en geç 2021 yılı başında hazır olacağını söyledi.
Fiancial Times gazetesinin Afrika edisyonuna konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus, COVID-19 aşısının en geç 2021 yılının başına hazır olacağını açıkladı.
Dr. Tedros daha önce yaptığı açıklamalarda, COVID-19 salgınının ancak dünya hükümetlerinin ortak çalışmasıyla önlenebileceğini söylemişti.
Araştırmacılar şu an için 44 farklı COVID-19 aşısını insanlar üzerinde denerken pek çok aşı da hayvanlar üzerinde test edilme aşamasında.