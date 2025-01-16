DSÖ sağlık krizi için 1,5 milyar dolarlık acil yardım çağrısı

DSÖ, küresel çağrıya ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada, "DSÖ, benzeri görülmemiş küresel sağlık krizleriyle başa çıkmak için 2025'te 1,5 milyar dolar tutarında sağlık için acil yardım çağrısı başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Çatışma, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yerinden edilme gibi etkenlerin benzer sağlık krizlerine yol açtığı kaydedilen açıklamada, 2025'te 305 milyon insanın acil insani yardıma ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu çağrı, DSÖ'nün hayat kurtarmasını, sağlık hakkını korumasını ve hiç umut olmayan yerlerde umut sağlamasıyla ilgilidir." ifadelerini kullandı.