DSÖ: Toplum bağışıklığı 2021 sonunda görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başuzmanı Soumya Swaminathan, toplu aşılama uygulamaları sonucunda 2021 yılının sonunda belirli bir düzeyde toplum bağışıklığı kazanılabileceğini söyledi.

Alınan önlemlerin gevşetilmemesi gerektiğini belirten Swaminathan, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da görülen yeni tür COVID-19 ile ilgili olarak iki ülkeden de uzmanlarla görüşmelerin devam ettiğini ve konunun yakından izlendiğini ifade etti.

Swaminathan, geliştirilen COVID-19 aşısının yeni mutasyonlart üzerinde de etkili olacağına inandıklarını belirtti.