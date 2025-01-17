DSÖ'den İsrail kabinesine "Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylayın" çağrısı

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya varıldığını hatırlatan Ghebreyesus, "Bu haberi büyük bir rahatlamayla karşılıyoruz ancak çatışmada ölenler için çok geç geldiği için de üzgünüz." dedi.

Ghebreyesus, anlaşma henüz onaylanmadığı için ihtiyatlı olduklarını ifade ederek, "Anlaşma 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek olsa da her iki taraf ateşkese bağlıysa bu, hemen başlamalı. İsrail kabinesini anlaşmayı onaylamaya ve tüm tarafları anlaşmaya saygı göstermeye ve uygulamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

DSÖ'nün, Gazze halkının sağlık ihtiyaçlarını şimdi ve anlaşma yürürlüğe girdikten sonra karşılamaya hazır olduğunun altını çizen Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin yeniden inşasını desteklemeye kararlı olduklarını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin yarısından azının işlevsel durumda olduğunu vurgulayarak, "Çatışma başladığından beri söylediğim gibi, en iyi ilaç barıştır. Barış herkesin çıkarınadır." dedi.

İsrail'de güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için cuma günü toplanacağı bildirilmişti.