DSÖ'ye COVID-19 salgını suçlamaları

06 Temmuz 2020

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde 1948'de kurulan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgınında "kafa karıştırıcı" ve "çelişkili" kararlara imza atmakla suçlanmaya devam ediyor.

Salgına karşı gerekli uyarıları zamanında yapmadığı yönünde başta ABD tarafından olmak üzere ağır eleştirilerin yöneltildiği DSÖ, son dönemde "maske takılması konusunda ülkeleri yanlış yönlendirme, ilaç denemelerinde zikzaklar çizme, geç adımlar atma ve çelişkili mesajlar verme" suçlamaları başta olmak üzere yoğun eleştirilere maruz kalıyor.

Toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan DSÖ, yaklaşık 7,7 milyarlık dünya nüfusunun sağlık alanında güvenebileceği tek uluslararası sağlık platformu konumunda bulunuyor.

Göreve geldiğinde "Bill Gates'in adamı" yakıştırmasında bulunulan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise eleştirileri kabul etmiyor.

Ghebreyesus, her fırsatta, bilime göre hareket ettiklerini, virüse ilişkin her geçen gün yeni bilgiler öğrendiklerini ve örgütün sürekli olarak COVID-19 rehberini güncellediğini dile getiriyor.

ABD yönetiminin hedef tahtası haline gelen DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Başkan Donald Trump'ın "ağır" ve "bitmeyen" suçlamalarına karşı Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin güçlü desteğini arkasına almış durumda.

Çin ise finansal olmasa da örgütün yaptığı açıklamalara en büyük desteği veren ülke.

Ghebreyesus, her ne kadar DSÖ'ye destek veren güçlü bir blok oluşturmayı başarsa da örgüt, tarihinin en zorlu döneminden geçiyor.

Kaynak: AA