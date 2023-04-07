DSP'de istifa depremi! 3 Genel Başkan Yardımcısı görevden ayrıldı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Cumhur İttifakı'na destek açıklamasının ardından 3 Genel Başkan Yardımcısı partiden istifa etti.
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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın destekleyeceklerini açıklamasının ardından partide ardı ardına istifalar gelmeye başladı.
DSP Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Karakülçe, Onur İste, Dilara Tambova görevlerindeninden istifa ettiklerini açıkladı.