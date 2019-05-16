DSP'den İstanbul seçimi açıklaması

16 Mayıs 2019

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da mevcut adaylardan birini destekleyecekleri yönündeki iddialara ilişkin, "Parti meclisimizin büyük çoğunluğuyla böyle bir açıklama yapılamayacağı hususu kararlaştırıldı." dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü açıklamada Aksakal, 12 Mayıs'ta yaptıkları Parti Meclisi toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da aday gösterip göstermeme konusunu derinlemesine ele aldıklarını belirtti.

Aksakal, "Parti meclisimizin tümünün kararıyla yeni bir aday gösterilmemesi benimsendi. Bu tartışmalar içerisinde mevcut adaylardan birisinin de desteklenmesine yönelik bir açıklama yapma hususunda birkaç arkadaşımızın düşünceleri ortaya kondu. Parti meclisimizin büyük çoğunluğuyla böyle bir açıklama yapılamayacağı hususu kararlaştırıldı."

DSP'nin, Bülent Ecevit'in kimliğinde geçmişi ve gelenekleri olan bir siyasi parti olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"DSP, üç kez devlet yönetmiş bir partidir. Başka manalar çıkarmak olayın özüne ve doğasına uygun değildir. Siyasette bir kesimi yok etmeye, yok saymaya çalışmak demokratik bir yaklaşım değildir. Herkesin DSP kararlarına saygı göstermesi gerektiğini belirtmek isterim. 31 Mart seçimlerinden sonraki süreçte DSP, seçimlerin 31 Mart'ta bittiğini, kendi adına bittiğini açıklamıştır."

"Ekonomi gündemine dönülmeli"

"YSK'nin 31 Mart seçimlerinde ortaya koyduğu hukuksuzluk ve kanunsuzluk kararlarına bir yenisini eklememesi gerektiği"ni belirten Aksakal, Türkiye'nin seçim gündeminden sıyrılmasını ve ekonomi gündemine dönülmesini istedi.

Aksakal, dünya çapındaki ve Türkiye'deki gelişmelere bakıldığında sıkıntılı günlerle karşı karşıya kalınabileceğine işaret ederek, siyaset kurumunun derlenip toparlanması gerektiğini söyledi.

CHP tarafından teklif götürüldüğü ve DSP kanadınca bu teklifin kabul edilmediği yönünde de bazı iddialar ortaya atıldığını dile getiren Aksakal, "Doğru açıklamalar değil. CHP'den arkadaşlarımız geldiler, bizi genel merkezimizde ziyaret ettiler. Konuların temeli ve özü, YSK'nın aldığı bu hukuksuz karara karşı DSP'nin duruş sergilemesi, buna karşı bir çalışma olması beklentiydi. Memnuniyetle karşıladık." ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde DSP'nin İstanbul adayı Muammer Aydın olmuştu. Aydın 30 bin 817 oy almıştı.

Kaynak: AA