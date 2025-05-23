Dua Lipa'nın Galatasaray kutlamalarına gelmek için istediği para dudak uçuklattı!
Ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazanan Galatasaray'ın Yenikapı'da gerçekleşecek kutlamalarına gelmek için istediği para ortaya çıktı. İşte Dua Lipa'nın istediği miktar...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almak için sarı kırmızılı kulüpten istediği para ortaya çıktı.
Galatasaray Spor Kulubü, 25 Mayıs'ta 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını kazandığı şampiyon kutlamaları için dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı Yenikapı'daki kutlamalara getirmek istedi.
Ancak, Spor Gecesi’nde yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü, Dua Lipa’nın istediği yüksek ücret sebebiyle bu plandan vazgeçti.
Dua Lipa'nın sarı kırmızılı kulüpten 3,5 milyon dolar istediği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın kutlama programı şu şekilde:
24 Mayıs Cumartesi:
- DJ performansları
- Göztepe-Galatasaray maçının izlenmesi
25 Mayıs Pazar:
- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.
- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.
- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.
- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.
- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.
- Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.
- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.
Kutlamaya katılacak sanatçılar: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.