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Duayen iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu vefat etti

Anadolu iş dünyasının ve Ga­ziantep sanayisinin öncüle­rinden Gülsan Holding ve Top­çuoğlu Otomotiv kurucuların­dan hayırsever iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kay­betti.

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Duayen iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu vefat etti

Küçük yaşlarda iş hayatına atılan Topçuoğlu, Gaziantep’te yedek parça, traktör ve otomotiv bayiliğinin ardından, kardeşleri ile birlikte sanayi yatırımları ger­çekleştirdi. Sünger fabrikası, ar­dından Gülsan Çuval’ı kurdu.

Polipropilen ipliğin halı ima­latında kullanımı ile kardeşleri merhum Naci Topçuoğlu ve Ve­dat Topçuoğlu ile birlikte Gazi­antep’in halıcılıkta dünyanın üretim merkezi olmasına öncü­lük etti. Otomotiv sektörüne 70 yılını veren Mehmet Ali Topçu­oğlu, Gaziantep’te Türkiye’nin ilk Otomotiv Meslek Lisesi’ni yaptırdı. Topçuoğlu ailesi, Gazi­antep ve Kilis’te eğitim, sağlık, cami ve sosyal tesis alanında çok sayıda sosyal sorumluluk proje­sine imza attı.

Mehmet Ali Topçuoğlu cena­zesi bugün Şireci Camisinde kı­lınacak olan ikindi namazının ar­dından Gaziantep Asri Mezarlı­ğında toprağa verilecek.

Kaynak: DÜNYA - GAZİANTEP
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