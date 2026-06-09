Duayen iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu vefat etti
Anadolu iş dünyasının ve Gaziantep sanayisinin öncülerinden Gülsan Holding ve Topçuoğlu Otomotiv kurucularından hayırsever iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Küçük yaşlarda iş hayatına atılan Topçuoğlu, Gaziantep’te yedek parça, traktör ve otomotiv bayiliğinin ardından, kardeşleri ile birlikte sanayi yatırımları gerçekleştirdi. Sünger fabrikası, ardından Gülsan Çuval’ı kurdu.
Polipropilen ipliğin halı imalatında kullanımı ile kardeşleri merhum Naci Topçuoğlu ve Vedat Topçuoğlu ile birlikte Gaziantep’in halıcılıkta dünyanın üretim merkezi olmasına öncülük etti. Otomotiv sektörüne 70 yılını veren Mehmet Ali Topçuoğlu, Gaziantep’te Türkiye’nin ilk Otomotiv Meslek Lisesi’ni yaptırdı. Topçuoğlu ailesi, Gaziantep ve Kilis’te eğitim, sağlık, cami ve sosyal tesis alanında çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza attı.
Mehmet Ali Topçuoğlu cenazesi bugün Şireci Camisinde kılınacak olan ikindi namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığında toprağa verilecek.