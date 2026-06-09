Duayen iş insanı Mehmet Ali Topçuoğlu vefat etti

Küçük yaşlarda iş hayatına atılan Topçuoğlu, Gaziantep’te yedek parça, traktör ve otomotiv bayiliğinin ardından, kardeşleri ile birlikte sanayi yatırımları ger­çekleştirdi. Sünger fabrikası, ar­dından Gülsan Çuval’ı kurdu.

Polipropilen ipliğin halı ima­latında kullanımı ile kardeşleri merhum Naci Topçuoğlu ve Ve­dat Topçuoğlu ile birlikte Gazi­antep’in halıcılıkta dünyanın üretim merkezi olmasına öncü­lük etti. Otomotiv sektörüne 70 yılını veren Mehmet Ali Topçu­oğlu, Gaziantep’te Türkiye’nin ilk Otomotiv Meslek Lisesi’ni yaptırdı. Topçuoğlu ailesi, Gazi­antep ve Kilis’te eğitim, sağlık, cami ve sosyal tesis alanında çok sayıda sosyal sorumluluk proje­sine imza attı.

Mehmet Ali Topçuoğlu cena­zesi bugün Şireci Camisinde kı­lınacak olan ikindi namazının ar­dından Gaziantep Asri Mezarlı­ğında toprağa verilecek.