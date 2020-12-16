Duayen iş insanı Nuri Çomu vefat etti

Türkiye’de mısır ziraati ve mısır endüstrisinin gelişmesine sağladığı önemli katkılarıyla bilinen Sunar Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Yüksek Ziraat Mühendisi Hacı Nuri Çomu vefat etti.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ailesinin topraklarında çiftçilikle başlayan, iş yaşamını 1974 yılında kurduğu ilk sanayi tesisiyle sürdüren Çomu, Sunar Mısır, Elita Gıda, Sunar Özlem, NÇS Tarım, Sunar Pazarlama ve Sunar NP’nin yer aldığı Sunar Şirketler Grubu’nun Kurucu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Toprağa, vatanına ve üretme olan sevdasıyla tanınan Hacı Nuri Çomu, hayırseverliği biliniyordu. Çomu, başta Adana ve Osmaniye’de yaptırdığı veya yapımına önemli katkılar sağladığı; camiler, okullar, köprüler, hastaneler ve verdiği öğrenci bursları nedeniyle TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüş ve bu ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

4 çocuk babası olan Hacı Nuri Çomu, Adana Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Koronavirüs önlemleri dolayısıyla merhum için taziye etkinliği düzenlenmeyeceği açıklandı.