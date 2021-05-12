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Duayen sanayici Süheyl Erboz son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden duayen sanayici Süheyl Erboz için, İMES Ümraniye'de tören düzenlendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dün hayatını kaybeden Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB Kurucu Başkanı ve Yalova İMES Makine İhtisas OSB Onursal Başkanı Süheyl Erboz, son yolculuğuna uğurlandı.

COVID-19'dan 73 yaşında vefat eden Erboz için İMES Ümraniye'de tören düzenlendi. Erboz, İMES Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

 

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