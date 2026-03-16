Duayen tarihçi İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor

Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Ortaylı’nın kardeşi Nuriye Ortaylı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazeteci Fatih Altaylı, Prof. Dr. Celal Şengör, çok sayıda akademisyen ve vatandaş katıldı.

"Yaşamaya doyamamış bu adamla daha gülünecek çok an vardı"

Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı, "Bu kurumun bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymuş bu meslektaşınızı sizler de her zaman sevgi ve saygıyla kucakladınız. Bunun için sizlere minnettarım. Babamın evi olarak gördüğü Galatasaray üniversitesinde babamın anısını paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Hastane sürecinde etrafı kitapları, sözlükleri ve gazetelerle çevriliyken bir yandan da çıkacak kitabının tashihini yapıyordu. Dün Kronik Kitap’taki odasına girdiğimde masasının üzerinde yarım kalan tashihi görmek içimi acıttı. Düşününce, hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hocayı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur." dedi.

"Dersleri genel kültür yağmuru gibi geçerdi"

Törende konuşan GSÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, "Dersleri adeta bir genel kültür yağmuru gibi geçerdi. Zihnini, hafızasını adeta öğrencisiyle paylaşırdı. Biz de girerdik derslerine zaman zaman. 25 yılım dolu dolu onunla geçti. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ben İlber Hoca'yı bundan 35 sene önce tanıdım. Bana hep Tatar kardeşim diyordu. Her davetime geldi, konuşmalar yaptı. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın." dedi.

GSÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eylem Aksoy Retornaz, "Bugün müstesna bir bilim insanını, düşünceleriyle geleceğe yön veren kıymetli bir rehberdi. İlber Hoca coşkun ve berrak akan bir nehir gibiydi. Bilgisi ve eserleriyle yalnızca akademi dünyasını değil hayatlarımızı da derinden etkiledi. Hayatı dolu dolu yaşamanın önemini de öğrendik. Hocamızla geçirdiğimiz zamanlar yalnızca akademik tartışmalarla sınırlı değildi, hocamdan öğrendiklerim için minnettarım. Kendisini yakından tanıyabilmek benim için en değerli hatıralarımdan biri olarak kalacaktır. Fakültemizin koridorlarında artık İlber Hoca'mızın sesinin ve kahkahasının yankılanmayacak olmasının tarifsiz hüznünü yaşıyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Üniversitesi’nde yapılan anma törenine; tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan çelenk gönderdi.

Ortaylı'nın cenazesi, Fatih Camii'nde İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek. Ancak Fatih Camii Haziresi’nde devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle hazire alanına yalnızca aile yakınları ve görevli kişiler alınacak. Ortaylı için çiçek göndermek isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmasını rica eden ailesi, taziyeleri 17 Mart saat 10.00–20.00 arasında Divan İstanbul Otel’de kabul edilecek.