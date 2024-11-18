Dubai çikolatasında büyük tehlike!

Antep fıstığı, tahin ve kavrulmuş kadayıf ile üretilmeye başlayan Dubai çikolatası, sosyal medya platformlarındaki paylaşımların da etkisiyle adeta bir tüketim çılgınlığına dönüştü.

İHA'nın haberine göre; görüntüsü ve lezzetiyle tüketicileri cezbeden Dubai çikolatası göründüğü kadar masum değil.

Kısa sürede tüketimi yaygınlaşan çikolata ile ilgili beslenme uzmanı Dr. Merve Bayram dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Dr. Merve Bayram "Hem Dubai hem de diğer çikolataların içerdiği şeker, yağ, kafein ve bazı bileşenler, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir" dedi.



Bayram'a göre; Dubai çikolatası mide asidini artırarak reflüye yol açabilir. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla yanma hissine neden olabilir. Laktoz ve şekerler, bazı bireylerde bağırsakta gaz oluşumuna yol açabilir. Yağ ve şeker, bağırsak hareketlerini etkileyebilir ve mide kramplarına neden olabilir. Özellikle hassas bağırsak sendromu (IBS) olan bireyler için bu durum daha belirgin olabilir.

Kan şekerini hızla yükseltiyor

Dubai çikolatasının muhtemel tüm zararlarına değinen Merve Bayram, “Dubai çikolatası yüksek miktarda şeker içerir ve şeker tüketimi, kan şekerini hızla yükseltir. Bu durum, insülinin hızlıca salgılanmasını tetikler ve zamanla insülin direncine yol açabilir. İnsülin direnci gelişirse, vücut insüline karşı daha az duyarlı hale gelir ve bu durum uzun vadede tip 2 diyabet riskini artırabilir” açıklamasıyla tüketicileri tip 2 diyabet riskine karşı uyardı.