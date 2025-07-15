Düğün pastası faciası! Davetli 60 kişi zehirlendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen pastadan yiyen yaklaşık 60 davetli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası hastanede tedavi gören davetliler, müdahalelerin ardından taburcu edildi.

İlçede Halil İbrahim Elmas ve Aleyna Akdeniz'in düğün töreninde dışarıdan getirilen 10 katlı yaş pasta kesilerek davetlilere ikram edildi. Düğünde yemek servisi yapılmazken, ilk olarak gelin ve damat pastanın tadına baktı. Ardından pasta, salondaki konuklara dağıtıldı.

60 kişi hastaneye başvurdu

Düğünden sonra evlerine dönen davetlilerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü. Aynı gece boyunca yaklaşık 60 kişi benzer belirtilerle hastanelere başvurdu. Serumla tedavi edilen konuklar, sağlık durumlarının iyiye gitmesiyle taburcu edildi. Gelin ve damadın ise pastadan yalnızca tattıkları için etkilenmedikleri öğrenildi.

"Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum"

Damadın babası Abbas Elmas, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Düğünümüz vardı. Yemek vermediğim için pasta kestirdim. Yaklaşık 40-50 kişi zehirlenmiş. Bunu karakola verip tahlile de gönderdik. Hata kimdeyse tespit edilecek. Cezasını o bulsun" dedi.

Elmas, "Yerin dibine girdim, çok mahcup oldum. Keşke olmasaydı. Zehirlenen kişi sayısının 50 kişinin üzerinde olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

"İnsanın canı bu kadar ucuz değildir"

Zehirlenen davetlilerden Metin Laçin ise "Dayımın oğlu dün gece evlendi. Biz de düğüne davetliydik. Dayım yemek falan yapmadı, yaş pasta ikram etti. Yaş pastayı yedikten sonra eve gittiğimizde gece saat 01.00 sıralarında kusmalar başladı. Benim ailemden hemen hemen 12 kişi zehirlendi. Sabah saat 09.00'a kadar hastanede kaldık. Ailem, eşim, çocuklarım, ben, hepimiz zehirlendik. İlk önce küçük kızım yanıma gelip ben kustum dedi. Baktım, bir şey olmaz dedim. Sonra diğer çocuk kustu. Eşim de kusmaya başladıktan sonra ben de kusmaya başladım. Annemi aradım, durumu anlattım. Annem de biz hastanedeyiz, çabuk hastaneye gelin, zehirleniyorsunuz dedi. Biz de gittim, serum taktılar. Dayımın dediği gibi 60 kişiye kadar zehirlenme oldu. İnsanın canı bu kadar ucuz değildir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, pastadan alınan numunelerin laboratuvar analizine gönderildiği öğrenildi.