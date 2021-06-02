Düğün salonları açıldı mı? Düğün şartları nelerdir?

Kademeli normalleşme süreci devam ederken, 31 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran'dan itibaren sürecin nasıl işleyeceğine dair açıklamalar geldi. Tam kapanma sürecinde ertelenen düğünler için bekleyenler, düğün salonları açıldı mı, sorusunu sorarken, yeni düzenleme ile bu organizasyonların belirli şartlar altında yapılmasına izin verildi. Peki düğün şartları neler olacak?

İşte düğün şartları

1 Haziran'dan itibaren düğün ve nikah törenleri yapılabilecek.

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecek.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak.

Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecek.