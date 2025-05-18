İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da bir düğün konvoyunun ambulansa yol vermemesi üzerine harekete geçildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin konvoydaki 3 aracı tespit ettiğini belirterek, "U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. isimli sürücülere toplam 49 bin 810 TL ceza kesildi. Ayrıca U.G., B.K. ve B.T.S., 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adli işlemler için Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkezi'ne sevk edildi. 3 araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi" ifadelerini kullandı.

GEREĞİ YAPILDI-DÜĞÜN KONVOYU



Dün sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit… pic.twitter.com/1IAeeQ8GLM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2025

Yeni yasa tasarısında caydırıcı düzenlemeler var

Yerlikaya, paylaşımında trafik güvenliğini doğrudan etkileyen yeni yasal düzenlemelere de dikkat çekti. TBMM’ye sunulan yasa tasarısında, düğün veya asker uğurlama konvoyları nedeniyle köprü, tünel ve otoyol kapatan sürücülere 180 bin TL ceza kesileceği, ehliyetlerinin 120 gün süreyle geri alınacağı ve araçlarının trafikten men edileceği düzenlemesi yer alıyor.

Yerlikaya, ambulansların acil durum taşıdığına vurgu yaparak, "Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" dedi.