Düğün ve asker konvoylarıyla trafiği engelleyenlere ağır yaptırımlar geliyor! 180 bin TL'lik ceza yolda
Ankara’da düğün konvoyundaki 3 araç sürücüsü, ambulansa yol vermedikleri gerekçesiyle toplam 49 bin 810 TL para cezasına çarptırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada araçlar trafikten men edilirken, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı. Yerlikaya aynı zamanda TBMM’ye sunulan yasa tasarısında düğün ve asker konvoylarıyla köprü, tünel ve otoyol kapatan sürücülere 180 bin TL ceza kesileceğin, ehliyetlerinin 120 gün süreyle geri alınacağını ve araçlarının trafikten men edileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da bir düğün konvoyunun ambulansa yol vermemesi üzerine harekete geçildiğini açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin konvoydaki 3 aracı tespit ettiğini belirterek, "U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. isimli sürücülere toplam 49 bin 810 TL ceza kesildi. Ayrıca U.G., B.K. ve B.T.S., 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adli işlemler için Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkezi'ne sevk edildi. 3 araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi" ifadelerini kullandı.
GEREĞİ YAPILDI-DÜĞÜN KONVOYU— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2025
Dün sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit… pic.twitter.com/1IAeeQ8GLM
Yeni yasa tasarısında caydırıcı düzenlemeler var
Yerlikaya, paylaşımında trafik güvenliğini doğrudan etkileyen yeni yasal düzenlemelere de dikkat çekti. TBMM’ye sunulan yasa tasarısında, düğün veya asker uğurlama konvoyları nedeniyle köprü, tünel ve otoyol kapatan sürücülere 180 bin TL ceza kesileceği, ehliyetlerinin 120 gün süreyle geri alınacağı ve araçlarının trafikten men edileceği düzenlemesi yer alıyor.
Yerlikaya, ambulansların acil durum taşıdığına vurgu yaparak, "Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" dedi.