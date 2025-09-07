Google Haberler

Düğün yemeği zehir oldu! 2 saat sonra fenalaşmaya başladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün evinde yenilen tavuklu pilavdan yaklaşık 21 davetli zehirlenerek hastanelik oldular.

Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi.

Düğünün ardından saat 01.00 sıralarında damadın ailesi katılanlara tavuklu pilav ikram etti.

Yemeği yiyen davetliler 2 saat sonra mide bulantısı ve kusma rahatsızlığı yaşadılar.

Fenalaşan davetliler İnegöl Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

