Düğünden üç gün sonra evi terk etmişti! 2 milyon TL’lik kumar borcu olan teknik direktör evine döndü

Denizli'de 12 Temmuz'da evlenen ve düğünden üç gün sonra takılarla birlikte ortadan kaybolan amatör futbol takımı Akkonakspor'un teknik direktörü Hüseyin Cumhur Acar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Acar'ın ailesiyle görüştükten sonra evine geri döndüğü öğrenildi.

İş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldı

34 yaşındaki Acar'ın, güzellik uzmanı Ş.A. ile yaptığı evliliğin ardından eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği bildirildi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan çalışmalarda Acar'ın, internet üzerinden oynadığı bahis ve kumar oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca girdiği ortaya çıktı. Özellikle sanal oyunlar ve iddia kuponları nedeniyle ciddi maddi sıkıntı yaşadığı belirtilen Acar'ın, düğünde takılan para ve altınlarla birlikte evi terk ettiği tespit edildi.

Ailesi evlerini satmaya hazır

Acar'ın ailesi, yaşanan durumun kendilerine yansımaması için oğullarının kaybolduğunu düşündüklerini belirtirken, onun sağ salim dönmesi için evlerini satmaya bile hazır olduklarını ifade etti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu Acar'a ulaşıldı. Teknik direktörün ailesiyle görüştükten sonra evine döndüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.