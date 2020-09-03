Düğünler yasaklandı mı? Düğün genelgesi yayımlandı

03 Eylül 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle yeni normalleşme sürecinde düğünler yasaklanmıştı. 1 Temmuz'da yeni normalleşme süreci ile açıklanan düğün genelgesi sonrasında düğünlere verilen izinler sonrasında düğünler yeniden yapılmaya başlansa da tedbirlerin uygulanmaması ve koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışlar sonrasında İçişleri Bakanlığı yeniden harekete geçti ve yeni bir düğün genelgesi yayımladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen düğün genelgesi sonrasında vatandaşlar, "Düğünler yasaklandı mı?" sorusunu sormaya başladı.

Düğünler yasaklandı mı?

81 ilin valiliğine gönderilen düğün genelgesi ile nişan, nikah, düğün, kına gecesi gibi etkinliklerin nasıl olacağı belirlendi. Buna göre; daha önce 14 ilde yasaklanan sokak düğünü, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi uygulamalara 4 Eylül 2020 Cuma tarihinden itibaren müsaade edilmeyecek.

Düğünlerin sadece nikah merasimi şeklinde ve en fazla 1 saat sürecek şekilde gerçekleştirilmesine izin verilecek. Bu etkinliklerde oyun oynanmasına, dans edilmesine, toplu yemeklere, içecek ve yiyecek servisine müsaade edilmeyecek.

Ayrıca gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.