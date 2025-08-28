Düğününde vurulan damat hayatını kaybetti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde düğünlerde atılan ve ölümlere neden olan kurşunlar bu kez damadı hedef aldı. Trabzon'un Çaykara ilçesinde geçtiğimiz hafta gelin alma sırasında evin bahçesine doğru rastgele açılan ateş bir kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Olayın üzerinden bir hafta geçmeden, benzer bir durum Şebinkarahisar'da yaşandı.

Şebinkarahisar ilçe merkezinde bir düğün salonunda hayatlarını birleştiren Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca Turpçu köyündeki evlerine gitti.

Silaha sarılan yenge damadı vurdu

Düğün merasimi sonrası kutlamalar köyde de devam ederken, çift evlerine uğurlanmak üzereyken havaya ateş açmak için silaha sarılan damadın yengesi F.K. kazayla Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurdu.

Ağır yaralanan genç kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken, yenge F.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.