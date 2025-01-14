Dükkana molotofkokteyli attı, 'Sevdiğim için yaptım' dedi

Konya'nın Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerindeki bir işyerine 12 Ocak gecesi saat 01:00 sıralarında molotofkokteyli atıldı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, işyerindeki güvenlik kamerası görüntülerinden yüzleri kapalı kişilerin işyerine molotofkokteyli attıklarını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu şahısların Cem T. (19) ile arkadaşı Muammer K. (23) olduğu belirlendi. zanlılar adreslerinde yakalandı.

'Sevdiğim için yaptım'

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden Cem T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna “Sevdiğim için yaptım. Pişman değilim, tekrar olursa tekrar yaparım” diye cevap verdi.

Emniyete götürülen Cem T., ilk ifadesinde şunları kaydetti: “E.T. isimli kız arkadaşım olay günü sabah saatlerinde ‘Bana burada kötü davranıyorlar' diye mesaj attı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek arkadaşım Muammer K.'yi arayarak durumu anlattım, sonra akşam buluşmak için randevulaşarak telefonu kapattım. Akşam saatlerinde buluştuk. Arkadaşımın aracıyla önce alkol aldık, daha sonra petrolden benzin aldık ve alkol aldığımız şişelere molotofkokteylini hazırladık. Ben hazırladığımız molotofkokteylini iş yerine attım ve olay yerinden kaçtık."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cem T. mahkemece tutuklanırken, Muammer K. adli kontrolle serbest bırakıldı.