Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay: Milli mücadelenin 100 akıyız

10 Şubat 2020

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Okay, Kahramanmaraş’ın ortaya koyduğu milli mücadele ruhuna vur yaptığı konuşmasında milli kahramanlara dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve milli mücadelede Kahramanmaraş’ın rolüne dikkat çeken Başkan Okay, mesajında şunlara değindi: “Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş günü, bu şehirde yaşayan her insanın gurur günüdür. Kurtuluş mücadelesi bizlerin gurur günü olduğu kadar, milletimizin bağımsızlığa olan bağlılığının da bir yansımasıdır. Bu sebeple bizler milli mücadelemizin yıl dönümünü çok çeşitli etkinliklerle kutluyor, şehitlerimizi ve milli mücadeleye katkı sağlayanları saygı, sevgi, minnet ve dualarla anıyoruz. Şehrimizin ortaya koyduğu milli mücadeleye baktığımızda, bugünün Türkiye’sinde ortaya konan birlik ve beraberliğin aynı ruhu taşıdığını görmekteyiz. Dört bir yanı düşmanlarla çevrilmiş olan vatan topraklarının kurtuluşu için ortaya konulan mücadele, bugünün gençlerinin kanlarında dolaşmaktadır. Bu mücadele azmini 15 Temmuz’da ve milletimizin dara düştüğü her an gördük ve bundan sonra da göreceğiz.”

HER TÜRLÜ ZULMÜN KARŞISINDA MİLLET İRADESİ BÜYÜK BİR GÜÇTÜR

“Dönemin en teknolojik silahlarını, savaş imkanlarını ve içerideki hainleri de kullanan düşman, millet iradesi ve iman gibi en güçlü silaha karşı Kahramanmaraş’ta tutunamamıştır. Bu milletin en büyük gücü iradesidir. Millet iradesinin üzerinde bir güç yoktur. Bu bilinçle gelecek nesillerin şekillenmesini ve iradesine sahip çıkması arzusundayız. Şehrimizin milli mücadelesi millet iradesinin en önemli sembolüdür. Bu irade 15 Temmuz’da yine tecelli etmiş ve aynı ruhla her türlü silaha ve güce karşı durmuştur.”



HER FERDİ KAHRAMAN’DIR BU ŞEHRİN

“Kahramanmaraş’ın her ferdi milli mücadeleye katılmış ve şehre istiklal madalyası ve kahramanlık unvanını kazandırmıştır. Bu mücadeleyi ortaya koyanlar, mallarını, mülklerini ve canlarını asla düşünmemişlerdir. Tek düşündükleri gelecek nesillere bırakacakları vatanları olmuştur. Bugün bizler de onların bu mirasına sahip çıkıyor ve bizden sonraki nesillere en güzel şekilde aktarıyoruz. “

GEÇMİŞİMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

“Kahramanmaraş’ımızın metropol ilçesi Dulkadiroğlu’nda yaşamaktan ve yerel yönetimini üstlenmekten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Her taşında ayrı bir tarih, her köşe başında ayrı bir kültürel zenginlik doludur Kahramanmaraş’ın. Bu zenginliklerin büyük bir çoğunluğu da ilçemizde bulunmaktadır. Bizler bu zenginlikleri gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere aktarmayı kendimize en önemli görev olarak belirledik. Bu bağlamda en büyük zenginliğimiz de şüphesiz Kahramanlık destanımızdır. Bu yıl 100’üncüsünü kutlayacağımız kurtuluş savaşı mücadelemizin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması adına bizler de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapıyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde 100’ncü kurtuluş yıl dönümümüzü en coşkulu şekilde kutlayacağız.”

MİLLİ KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ



“Kurtuluş savaşına damga vurmuş milli kahramanlarımızın hatıralarını, onların kahramanlık öykülerini ve tarihi gerçekleri gençlerimize en güzel şekilde çeşitli etkinliklerle anlatmaya başladık ve anlatmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun milli mücadelenin başlangıcı ve öncüsü olduğunun da ayrıca bilinmesini istiyoruz. Burada destansı bir mücadele ortaya koyan kahramanlarımız, “şehrimizi kurtardık. Artık duralım” dememişler Bölgenin kurtulmasında da önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu destansı mücadelede simgeleşen isimlerimizden, ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’a, milli mücadeleyi koordine eden Aslanbey’e, manevi duygularla halkı motive eden Rıdvan Hoca, Ali Sezai Efendi ve kocası şehit olduktan sonra sıra bizde diyerek eşinin silahıyla milli mücadeleye katılan Senem Ayşe ve “kasnağımı altınla doldursanız bu tokmak düşman için vurmaz” diyen Abdal Halil Ağa başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”