Dündar Ziya Gültekin öldü mü? Dündar Ziya Gültekin kimdir?
Üsküdar Belediye Başkan Vekili olan Ak Partili Dündar Ziya Gültekin bugün trafik kazası geçirdi. Az önce acı haber geldi ve Gültekin'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası "Dündar Ziya Gültekin kimdir" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi. Gültekin'in acı haberi sonrası "Dündar Ziya Gültekin kimdir" sorusu art arda gelmeye başladı.
Dündar Ziya Gültekin kimdir?
Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenim gördükten sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kollarında başladı. 2002-2008 yılları arasında Gençlik Kollarında çeşitli görevler üstlendi. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.
4, 5 ve 6. dönemlerde (2012-2019) AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı yaptı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde meclis üyesi seçildi. 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ile 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde SKM Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.