DÜNYA, Afyon’da temsilcilik açtı

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

Türkiye’nin dört bir yanında açtığı bürolarla ekonominin nabzını tutmaya devam eden ve bilinmeyen bir çok kahramanının hikayesinin yerelden küresele duyuran DÜNYA Gazetesi bölge temsilciliklerine bir yenisini daha ekledi. DÜNYA’nın Bilecik- Kütahya-Afyonkarahisar bölge temsilciliğinin yürütüleceği büro, Afyonkarahisar’da hizmete açıldı.

DÜNYA’nın, üç ilin bölge temsilciliğini yürütecek yeni bürosunun açılışına Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, Genel Koordinatörünüz Vahap Munyar, Yazı İşleri Müdürümüz Handan Sema Ceylan, Bölge Temsilcisi Hatice Aydoğan Özsökmen ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO Meclis Başkanı Mehmet Merdivenci, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Sayın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Münire Burcu, TOBB Afyonkarahisar KGK Başkanı Berna Tokman, TOBB Afyonkarahisar GGK Başkanı Mustafa Özkan, AFSİAD İş Geliştirme Koordinatörü Ahmet Kılıç, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, Afyon Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sait Evrenkaya, Cumhuriyet Sucukları Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kocaşaban katıldı.

“Dünya Türkiye’nin referans gazetesi”

Açılışa katılan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kısa bir konuşma yaparak DÜNYA’nın sadece ekonominin referans gazetesi olmadığını belirterek, “DÜNYA, Türkiye’nin de referans gazetesidir” dedi. Vali Çiçek, “Afyonkarahisar’ın ekonomisi artık DÜNYA ile Türkiye’nin gündemine taşınacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış sonrasında; ekonomi ve iş dünyasının temsilcileri, Afyonkarahisar, Türkiye ve dünya ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.