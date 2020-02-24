Dünya ailesi, 40. yıl büyüme hedeflerini belirledi

24 Şubat 2020

Bu yıl 40’ıncı yılını kutlamaya hazırlanan DÜNYA gazetesi, yeni dönem için hedef erini İstanbul’da belirledi. Anadolu’ya yayılmış 21 bürosu ile Türkiye’nin 81 kentinde ekonominin nabzını tutan DÜNYA, yeni yönetim modeliyle de basında yeni bir pencere açacak.

Limak Eurasia Luxury Hotel İstanbul’da düzenlenen “DÜNYA Bölgeler Toplantısı”nda konuşan DÜNYA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, yeni yapının vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Türk basınında yeni bir modeli ortaya koyduk. Çalışanların ortak olduğu bir gazete yapısının dünyada dahi son derece az benzeri var. Hatta birçok yönüyle DÜNYA çalışanlarının şimdilik nüve halinde olan yeni yapısı birçok açıdan benzersiz bir model oluşturdu. Ön planda ‘biz’ kavramı var, birlikte hareket etme var. Dayanışma var. Sadece biz çalışanlar için değil, Türkiye için çok önemli bir değer olan DÜNYA gazetesini birlikte geleceğe taşımak var. Biz bu yolda ‘veya’ ile değil ‘ve’ ile hareket ediyoruz. Herkes ‘veya’yı hayata geçirebilir. Şunu ya da bunu tercih edebilir. Önemli olan bu ikili çerçeveye sıkışıp kalmamak… Tüm seçeneklerin avantajlarından aynı zamanda yararlanabilme becerisini göstermeliyiz. Eğer bir seçenek lehine bir diğerinden vazgeçilen bir oyunun içinde yer alırsak kazanamayız. Köklü değerlerimize yeni hedefler ekleyerek çıtamızı yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ve’ler ile var olana yeni güçler yeni değerler ekleyerek ilerleyeceğiz."

Bölgeler toplantısında DÜNYA’nın kapsayıcı, bütünleştirici yapısının yöneticileri olarak bir araya geldiklerini ifade eden Güldağ, "Bu yeni yapıyı nasıl kurgulayacağımızı, nasıl inşa edeceğimizi köşe taşlarıyla konuşacağız. İlkesel kararlar vereceğiz. Eğer birlikte hareket edebilen, işlek ve kararlı bir ‘yapı’ olmayı başarabilirsek, ki bu yönde çok yaşamsal adımlar attık, geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğimizden hiç şüphe duymuyoruz” şeklinde konuştu.

Güldağ, bu süreçte iş dünyasının da DÜNYA’nın yeni yapısını dikkate alarak desteğini artırdığına dikkat çekti: “DÜNYA iş ve ekonomi aktörlerinin teveccühünü görüyor. Kamuoyu ve iş alemi DÜNYA’ya sahip çıktı. Bu da gazetemizin sürdürülebilirliği açısından hayati önemde. Destek veren herkese müteşekkiriz. Onların destekleri genel olarak sıkıntılı bir dönem geçiren medyanın içerisinde DÜNYA’nın bir yıldız gibi parlamasını daha görünür kıldı. Biz de daha işlevsel bir yayın ortaya koyarak, bu güvene layık olmaya kararlıyız.”

DÜNYA Bölgeler Toplantısı'na yazarlar, yöneticiler ve temsilciler katıldı.