DÜNYA Ailesi Bölgeler Toplantısı'nda buluştu

DÜNYA Gazetesi Bölgeler Toplantısı bu yıl Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda yurdun dört bir yanındaki DÜNYA Büroları’nın temsilcileri ve gazetenin yöneticileri bir araya geldi. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, “2020 hiç şüphesiz salgın nedeniyle tüm Türkiye'de sıkıntılı geçti. Buna rağmen DÜNYA olarak başarılı bir yıl geçirdik. Bunu hep beraber fedakarca yaptık. En büyük başarı da DÜNYA'nın zorlu bir dönemin ardından yayın hayatına yeni bir güçle devam etmesi oldu. O güç, DÜNYA çalışanlarının gücüdür. DÜNYA, salgının etkili olduğu bir dönemde Türkiye'ye moral oldu” şeklinde konuştu. DÜNYA ailesi geleneksel Bölgeler Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştirdi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, Türkiye’nin dört bir yanındaki DÜNYA büroları ile gazetenin tüm birimlerini bir araya getirdi. Toplantıda pandemi yılı 2020’de yapılan çalışmalar değerlendirilirken, 2021 için öngörüler paylaşıldı ve yeni yayınlarla ilgili fikir alışverişi yapıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in DÜNYA gazetesi temsilcilerine hitabı ile başlayan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, 2020 değerlendirmesi yaptı. Güldağ, “2020 hiç şüphesiz salgın nedeniyle tüm Türkiye’de sıkıntılı geçti. Buna rağmen, DÜNYA olarak başarılı bir yıl geçirdik. Bunu hep birlikte ve fedakarca yaptık. En büyük başarı da DÜNYA gazetesinin zorlu bir dönemin ardından yayın hayatına yeni bir güçle devam etmesi oldu. O güç DÜNYA çalışanlarının gücüdür. DÜNYA salgının etkili olduğu, iş hayatında kapanmaların yaşandığı bir yılda Türkiye’ye moral oldu. Tirajların düştüğü, bir dönemde, sayfalarımız arttıkça, tüm kısıtlara rağmen haberlerimiz çoğaldıkça, iş dünyasının, girişimcilerin, ekonominin aktörlerinin ilgisi de, gazetemize teveccühü de arttı. Gazetemizin de gözle görülür şekilde itibarı arttı. Bugün, ‘artık tek gazete okuyorum, o da DÜNYA’ sözünü çok daha sık duyuyoruz” diye konuştu. DÜNYA’nın habercilik alanında da iyi bir performans gösterdiğinin altını çizen Güldağ, “dunya.com gerek mobilde gerek masaüstünde izlenme sayıları en hızlı artan internet haber sitelerinden biri oldu” açıklamalarında bulundu.

Toplantıya Türkiye’nin dört bir yanındaki DÜNYA Bürolarının temsilcileri ile yöneticiler katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Reform şart, Türkiye'nin uzun yargı süreçleri Avrupa'da şirket kurmaya zorluyor

ASO Meclis Salonu’na gelerek DÜNYA çalışanlarını selamlayan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı reform sürecine vurgu yaptı. Özdebir, hukuksal reformların önemine dikkat çekerek, “Avrupa Birliği ülkeleri Türk tedarikçilerini Avrupa’da şirket kurup, oradan fatura kesmeye zorluyor. Daha önceden Türkiye düşmanlığındanyapıyorlar sanıyordum. Halbuki Türkiye’de herhangi bir nedenle mahkemeye gidildiği zaman en az 3-4 yıl süren bir yargılama yaşanıyor. AB’de bu süre çok kısa. O yüzden Avrupalılar Türk tedarikçilerinden bunu istiyorlarmış. Hukuk reformu şart” diye konuştu. Özdebir, arabuluculuk sisteminin önemine de dikkat çekti.

Ayrıca gıda enflasyonunu da değerlendiren Özdebir, “Ürün İhtisas Borsası’nı kurduk. Ama buradan köylü yerine para kazanmak isteyen ve alakası olmayan insanlar kağıt alıyor. Doktorlar ve hatta bankalar bile var. Bu nedenle üyemiz makarnacı ya da uncu buğday bulamıyor, fiyatlar speküle edilip yükseltiliyor” dedi. İş dünyası olarak Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın kendileri için bir şans olduğunu düşündüklerini de kaydeden Özdebir, “Nasıl ki hastalığı yok etmek için kemoterapi almak zorunda kalıyorsak, kötü durumu engellemek için önlemler alınabilir” ifadelerini kullandı. Pandemi öncesinde birlikte ülkeler arasında ticaret savaşları açıldığını da anlatan Özdebir, “Trump’la başlayan bu süreç devam edecek. Bunun için yurtdışı teşviklerin yerine belki yurtdışı teşvikleri koymamız lazım” dedi. Özdebir, yatırım yapan yabancıların yerine yerli firmaların olması halinde GSMH’ye katkı sağlanacağını da kaydetti.