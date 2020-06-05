'Dünya Çevre Günü' özel yayını
Dünya Gazetesi’nin "Dünya Çevre Günü Özel" yayınında Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, moderatör Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlıyor.
Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Ceyhun Kuburlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dünya Gazetesi’nin "Dünya Çevre Günü Özel" yayınının konuğu oluyor.