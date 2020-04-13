DÜNYA çizerine Norveç’ten ödül

13 Nisan 2020

Gazetemiz DÜNYA’da ‘Dünyanın Muhasebesi’ adlı karikatür köşesini hazırlayan Prof. Dr. Halis Dokgöz, ülkenin yaygın takip edilen dijtal platformlarından Toonsmag karikatür portalı tarafından düzenlenen ‘Sosyal Medya’ konulu yarışmada, ‘sosyal medya temizliği’ konulu eseri ile birinciliğe layık görüldü. Yarışmada Cezayir'den Youcef Aimeur ikinci ve Belçika’dan Luc Descheemaeker ise üçüncü oldu. Söz konusu yarışmaya katılan tüm eserlerin e-kitap haline getirileceği açıklandı.

Halis Dokgöz, aynı zamanda tıp insanı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr Halis Dokgöz’ün çok sayıda karikatür sergisi ve yayımlanmış kitabı bulunuyor.

Çorum doğumlu Prof. Dr. Halis Dokgöz, 1989’da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu, 1999’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı.

İşte ödüllü karikatür

35 yıldır çiziyor

İlk karikatürü 1985 yılında ‘Kılçık’ dergisinde yayınlandı. Daha sonra karikatürleri Gırgır, Limon, Çarşaf, Gümgüm, Akrep, Hallo, ArteFacto, Cumhuriyet, Bulvar, Bizim Gazete, Hürriyet, Milliyet, BirGün, Radikal ve Sabah gibi pek çok gazete ve dergide yayınlandı. Düzenli olarak Kılçık, Tıp Dünyası, Sendrom, Hiç, Fesat, Homur ve Hekim Forumu dergilerine çizdi. 2016-2018 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Çukurova’da Metafor köşesinde günlük olarak karikatürleri yayınlandı.

Karikatürleri Türkiye dışında Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Romanya, Güney Kore, Polonya, İran, Kıbrıs, Portekiz, Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Güney Kore, Sırbistan ve Çin gibi ülkelerde yayınlandı. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan çeşitli ödüller aldı.

Pek çok ortak ve karma sergiye katıldı. İlk kişisel sergisini 1991’de Ankara’da 2.Tıp Fuarı’nda açtı. Çocuk hakları üzerine çizdiği karikatürlerini ve metafor karikatürlerini pek çok şehirde sergiledi. 1989’da ‘Güneşin Girmediği Yere’ adlı ilk karikatür kitabını yayınladı. 2010 yılında Türk Tabipleri Birliği yayınlarınca ‘Çizgisel’ adında ikinci kitabı yayınlandı. 2019 yılında Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan karikatürleri ve son dönem çalışmalarını içeren ‘Metafor’ karikatür kitabı Beşbalık yayınlarınca yayınlandı. ‘Çocuk Hakları’ ve ‘Karikatür ve Kadın’ konulu uluslararası katılımlı karikatür kitapları yayınladı. Halis Dokgöz, karikatürün yanı sıra tıbbi illüstrasyonlara da imza atıyor.