Dünya Doktorları’ndan çağrı: Aşıya erişimi kolaylaştırın

Tüm dünyada savunmasız insanlar için sağlık faaliyetleri yürüten Dünya Doktorları Derneği (DDD), kamuoyundaki aşı tartışmalarında dikkatlerden kaçan bir konuyu gündeme taşıdı. Tüm dünyada kıtlık ve çatışmalar gibi nedenlerle yoksul ve evsiz kalan milyonlarca insanın pandemi sürecinde çok daha savunmasız hale geldiğine dikkat çeken Dünya Doktorları Derneği, zengin ülkelerin COVID-19 aşısı için verdikleri ön siparişlerin, yoksul ülkelerdeki insanların aşıya ulaşması önünde bir engel olduğu söyledi.

DDD'den yapılan açıklamada, “Adeta birbirleriyle yarışırcasına ön siparişler veren zengin ülkeler buna son vermeliler. Bu aşıların bir kısmını yoksul ülkelerle paylaşmalılar.” denildi. Açıklamda, ihtiyaç ve insan haklarına dayanmayan COVID-19 ile ilgili teşhis, tedavi ve aşı dağıtımlarının salgını uzatacağı, hem küresel hem de ülkelerin kendi içlerindeki eşitsizlikleri derinleştireceği kaydedildi.

"Savunmasız ve yoksul insanları unutmayın"

En savunmasız ve yoksul insanların pandemi sürecindeki ihtiyaçlarına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “En yoksul ve savunmasız nüfusun Covid-19 teşhislerine, aşılarına ve tedavilerine erişmesi için özel tedbirler getirilmelidir. Evsizler, göçmenler, mülteciler, özellikle kamplarda yaşayanlar ve yerinden edilmiş nüfusların, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çekenlerin teşhis, tedavi ve aşılara erişimleri kolaylaştırılmalıdır.”

"Güçlü sağlık sistemleri şart"

Pandemiyle mücadelede güçlü sağlık sistemlerinin çok önemli bir şart olduğun vurgulandığı açıklamada, “Etkili teşhis, tedavi ve aşılara erişim için güçlü sağlık sistemleri gereklidir. Yeterli malzeme ve personelden yoksun olan, çatışmalardan ve insani krizlerden etkilenen bölgelerde birçok insan gerekli sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmaktadır. ‘Herkes için sağlık’, ‘dayanışma’ ve ‘sağlık hakkı’ ilkelerine dayalı güçlü sağlık sistemlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Koordinasyon, ulusal ve küresel düzeyde etkili eylemle ulusal sınırları aşmalı ve Dünya Sağlık Örgütü’ne liderlik rolü vermelidir.” ifadelerine yer verildi.

"Aşı formülleri paylaşılmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, aşı formüllerinin tüm insanlık adına ortak bilgi kabul edilmesi ve paylaşılması gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerin kendi nüfuslarını birçok kez bağışıklayacak kadar aşı dozlarını şimdiden ön siparişlerle aldıklarını belirten Bilgin, "Aşıların üretim kapasiteleri göz önüne alındığında bu durum aşıların adaletsiz dağıtılmasına, milyonlarca insanın aşıya erişiminin imkansız hale gelmesine neden olabilir. İnsanların aşılara erişimini sağlamak için bilgi ve kaynak paylaşımı, içinden geçtiğimiz ve bir süre daha devam edecek bu sıkıntılı süreçte çok büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Mayıs 2020'de, COVID-19 testleri, ilaçları ve aşılarının geliştirilmesiyle ilgili bilgi, klinik veri ve know-how biçimlerinin gönüllü olarak paylaşılmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir platform olan C-TAP'ı (COVID-19 Teknoloji Erişim Havuzu) hayata geçirdi. Dünya Doktorları olarak tüm insanlığın sağlıklı yaşama erişim hakkı doğrultusunda tüm ülkeleri aşı formüllerini paylaşmaya çağırıyoruz.” şeklinde konuştu.