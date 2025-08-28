Dünya dört gün çalışmayı test ediyor: İskoçya’dan İngiltere’ye sonuçlar umut verici!

İskoçya hükümetinin başlattığı dört günlük çalışma haftası denemesi çalışanların iş-yaşam dengesi ve verimliliği üzerinde olumlu etkiler yarattı.

Euronews'un haberine göre; 2024’ün başında başlayan pilot programa South of Scotland Enterprise (SOSE) ve Accountant in Bankruptcy (AiB) adlı iki kamu kurumu katıldı.

Toplam 259 çalışan, maaş ve sosyal hak kaybı olmadan haftalık 32 saatlik mesai düzenine geçti. Çalışanların boş günleri dönüşümlü planlandı, yarı zamanlı personel de aynı oranda daha az çalıştı.

Deneyden çarpıcı sonuçları

* Çalışanlarda stres azaldı, iş-yaşam dengesi iyileşti.

* SOSE’de çalışanların yüzde 98’i dört gün mesainin motivasyonu artırdığını söyledi.

* Psikolojik nedenlerle alınan hastalık raporları yüzde 25 oranında düştü.

* Hizmetlerde aksama yaşanmazken üretkenlikte artış gözlendi.

Sonuçların ardından SOSE denemeyi 6 ay, AiB ise 2 ay daha uzatma kararı aldı.

“Son derece cesaret verici”

4 Day Week Foundation Direktörü Joe Ryle, “Sonuçlar son derece cesaret verici. Dört günlük haftanın İskoçya kamu sektöründe kalıcı hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

İskoçya hükümeti ise bulguların kamu hizmeti reformuna katkı sağlayacağını açıkladı ancak ülke genelinde yaygınlaştırma kararı şimdilik alınmadı.

* İzlanda (2015-2019): Çalışma süresi 40 saatten 35-36 saate indi. Çalışan refahı yükseldi, hizmet verimliliği korundu.

* İspanya (2022): KOBİ’lere dört gün mesai için mali destek sağlandı.

* Belçika (2022): Çalışanlara 4 günde 40 saat çalışma seçeneği sunuldu, hafta sonu uzadı.

* İngiltere (2022): 61 şirkette 3300 çalışanla yapılan deney sonrası firmaların yüzde 92’si kalıcı uygulama kararı aldı.