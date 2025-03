Dünya Gazetesi 45 yılını tamamladı

“DÜNYA, bugünden itibaren yeni bir biçim­de ve yeni bir içerik ile karşınızda… Amacımız, haber dünyasında eko­nomiyi politikayla buluşturabil­mek… Hem yurt içinde hem yurt dışında ilkemiz, günümüzün dün­yasının hızlı dinamiği içerisinde kendimizi sürekli yenilemek, her geçen gün daha iyi, daha kapsam­lı hizmetler sunmak. İnanıyoruz ki iddiamızın gerçekliğini sözcükler­le değil, sunacağımız hizmetlerde göreceksiniz.”

Günlük ekonomi gazetesi DÜN­YA daha ilk yayınlarıyla farkını bel­li etti ve dediği gibi iddialarını hiz­metleriyle ortaya koydu. İnternet kelimesinin sözlüklerimizde yer almadığı o tarihlerde bilginin hızla yayılması, çeşitlendirilmesi ve fay­dalı içeriğin okuyucuyla buluştu­rulması için kendi tarzını geliştirdi. Bir yandan günlük gazete çıkmaya devam ediyor diğer yandan uzman­lardan ve heyecanlı genç gazeteci­lerden oluşan ekipler katma de­ğerli içerikler üretmeye çalışıyor­du. Gazete neredeyse haftada üç gün bir ek ya da kitapçıkla çıkmaya başlamıştı. Yazı işleri her gün ga­zeteye ulaşan talep mektuplarına cevap vermeye yetişemiyordu.

Okuyucu görüşleri sayfalarda

1982 yılının ilk günlerinde ga­zete ile birlikte yayına çıkan itha­lat rejimi kitabı tanıtıldı. DÜNYA Gazetesi bilginin sınırlı olduğu ve çok yavaş yayıldığı bir dönemde bu ekler ve özel yayınlarla tarihi bir misyon üstlendi ve içerik üreticili­ğe yeni bir boyut getirdi.

Gazetenin hızla artan okuyucu kitlesi artık ülkeyi yönetenler için geri bildirim üretecek kadar ge­nişlemişti. Bunun üzerine DÜN­YA Gazetesi anketler ile yayıncı­lığa yeni bir soluk daha getirdi ve düzenli yaptığı anketlerle okuyu­cu görüşünü sayfalarına taşımaya başladı. Bugün için çok kolay gibi görünen bu yöntem faksın bile ha­yatımıza girmediği, bilginin mek­tup hızında gedip geldi bir dönem için benzersiz bir yenilikti.

Okuyucusu ile gazetesi arasın­da kurulan ilişki ve gazetenin ça­lışkan ekibi hizmetlerini ve ilk gün ortaya koyduğu iddiasını ye­ni uygulamalarla sürdürdü. Artık DÜNYA Gazetesi kurduğu danış­ma hatlarıyla dış ticaretten vergi mevzuatına kadar doğrudan tüc­carın ve sanayicinin içindeydi. Ancak DÜNYA Gazetesi o gün de bu içerikleri mesleği gereği üret­ti ve paylaştı. Hiçbir zaman ken­disine gazetecilikten başka bir rol biçmedi. Bu danışma hatlarına ge­len mektuplar ve telefonlar artık DÜNYA Gazetesi’ni yeni ekono­minin merkezi haline getirmişti. DÜNYA için seksenlerin ikinci ya­rısı bitmek bilmeyen ilklerin dö­nemi olacaktı.

Yurt haberlere özel önem

1986 yılında İMKB’nin (İstan­bul Menkul Değerler Borsası) fa­aliyete geçmesiyle birlikte “İMKB Köşesi” günlük olarak yayımlan­maya başladı. Artık Türk ekono­misi tıpkı gelişmiş batıdaki gibi borsa haberleri yapıyordu. Öncü­lük yine DÜNYA Gazetesine ait­ti. Aynı yılın Ekim ayında gazete bu kez de dünyaca ünlü İngiliz ga­zetesi “The Independent”in Tür­kiye’deki dağıtımını üstlendi. 1987’de ise Yurt Haberleri” ayrı bir sayfada yayımlanmaya başladı ve gazete Anadolu’daki ekonomik ge­lişimi motive etmeye çalışıyordu. Aynı yıl “Borsadaki Şirketler Yıllı­ğı” yayımlanmaya başladı. Türkiye borsayı ve borsa içeriklerini sev­mişti.

Yine 1987’de yayımlanan ve günümüze kadar gelen hizmetler­den birisi ise ansiklopedik ekono­mi sözlüğü oldu. 1988 yılı geldiğin­de ise artık DÜNYA Gazetesi üye­si olduğu Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu’nun Genel Kurulu­na ev sahipliği yapacak kadar ta­nınmış bir marka olmuştu. 80’le­rin son senesinde “DÜNYA Bölge Toplantıları” serisi başlatıldı ve il­ki Bursa’da gerçekleştirildi. DÜN­YA Gazetesi 90’ların Türkiyesi’n­de Anadolu’nun oynayacağı rolü tam merkezinden takip edecek ve bu yükselişin haberlerini tüm Türkiye’ye ulaştıracaktı.

Çekim merkezi DÜNYA

Bütün 90’lar ve onu takip eden milenyumun ilk yılları DÜNYA Gazetesi için ekler dönemi idi. Sektörler, şehirler, bölgeler başa­rılarıyla sıra sıra DÜNYA’nın ek­lerinde kendisine yer bulmuyor­du. DÜNYA Gazetesi 90’lar ve 2000’lerde yılda 250 bölgesel ve sektörel ek çıkararak kendi reko­runu tazeliyor bu sırada gazete­nin etrafında çok güçlü bir okuyu­cu kitlesi ile birlikte çok başarılı bir içerik ve tasarım ekibi toplanı­yordu.

O yıllarda basın sektörüne girmek isteyen bütün yeni mezun­lar, araştırmacılar ve iyi eğitimli beyaz yakalılar için DÜNYA Ga­zetesi en önemli çekim merkez­lerinden biriydi. Gazetenin kori­dorları ekonomi yayıncılığına gir­mek isteyen hevesli ve yetenekli gençler için okul olmuştu. Gaze­te Bab-ı Ali’deki köşkünden ay­rılıp yeni medyanın merkezinde kendisine yeni bir adres belirledi. Ancak milenyumun başında Şu­bat 2001’de bütün bu dinamizmin başrol oyuncusu, Türk basınının duayeni, çalışanların sevgilisi Ne­zih Demirkent ani bir rahatsızlık­la terki diyar edecekti.

Türkiye artık siyah beyaz yıl­lar geride kalmıştı. Sosyal yaşamı­mız da ekonomimiz gibi renklen­mişti. DÜNYA Gazetesi iş dünya­sı üzerinde oluşturduğu güveni ve saygınlığı iş dünyası ile paylaşma­ya karar verdi. Birbiri ardına ya­rışmalar, ödül törenleri düzenlen­meye başladı. Anadolu şehirleri DÜNYA Gazetesi temsilcileri ta­rafından karış karış geziliyor ba­şarılı markalar ve firmalar kadar yöneticiler de belirleniyordu. En iyi firmalar, en güçlü sanayiciler, en başarılı kadınlar ve daha nice­leri… DÜNYA Gazetesi büyük bir titizlikte seçip belirlediği adayla­rı birbirinden gösterişli törenler­le ödüllendirdi. Bu durum artık bir gelenek haline ve daha da önemlisi bir kültüre dönüştü.

Abone modeli devrede

Ekonominin yerel ve küresel gündemini takip eden gazete in­ternetin daha bu kadar hayatımıza girmediği günlerde sipariş eserler ürettirdi ve üretilmiş değerli içe­rikleri kitaplaştırdı. Türkiye’nin en büyük iş dünyası kitaplıkla­rından birini kurmak için yola çı­kan DÜNYA Gazetesi bu alanda da büyük bir fedakarlık ve sosyal sorumluluk duygusuyla davrandı. Gazete iş dünyasından kazandığı­nı yine iş dünyası için harcamaya kararlıydı.

DÜNYA Gazetesi her zaman size en yakın gazete bayisinde­ki yerini tam 6 gün boyunca aldı. DÜNYA Gazetesini temsil eden en önemli özelliklerden birisi abone usulüyle büyümesiydi. Bilgi akışı­nın kesintisiz olması, içeriğin her gün beklendiği yerde hazır olması ve gazetenin dalgalı denizde önü­nü görebilmesi için bu gerekliydi. DÜNYA Gazetesi marka sadakati alanında kendisini benzersiz kılan bu abone yöntemini eşsiz bir ba­şarıyla gerçekleştirdi. On binlerle ifade edilen abone sayısı yıllar bo­yunca hiç düşmeden artış göster­di. İstanbul’da Anadolu’da her gün yeni yüzlerce abone kayda alındı. Her sabah patrondan hatta çalı­şanlardan önce DÜNYA Gazetesi iş yerinin kapısına ulaştı. Bugün bile hala Türkiye’nin en güvenilir gönderi sistemlerinden biri olan DÜNYA Gazetesi abone ağı pek çok yayına ve kuruma ilham verdi.

Son söz

Bugün artık internetin ve sosyal medyanın hayatlarımızın her anı­nı ele geçirdiği bir çağda yaşıyo­ruz. Bilginin sayısı da hızı da takip edilemeyecek kadar çoğaldı. Dün­ya Gazetesi şimdi de bu bilgi de­nizi içinde size güvenli limanlar sunuyor. Sırtınızı yaslayabilece­ğiniz güvenilir içeriği size ulaştı­rıyor. Büyümeye, gelişmeye ve kal­kınmaya yönelik motivasyonunu hiç kaybetmeyen gazete bu ener­jisini samimiyetle okuyucusuna taşımaya çalışıyor. dunya.com ve Youtube TV ile kendisine yeni say­gın bir yer edinen Dünya Gazetesi dijital yayıncılıkta atacağı adım­larla yine haberciliğe yeni bir bo­yut getirmeye ve kendi tarzını sür­dürmeye kararlı. Şimdiden nasıl olacağını tahmin etmekte zorlan­dığımız nice 45 yıllara birlikte ve başarıyla ulaşmak dileğiyle.