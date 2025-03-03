Dünya Gazetesi 45 yılını tamamladı
Nezih Demirkent ve arkadaşları bundan tam 45 yıl önce cesur bir karar verdi. DÜNYA Gazetesi ağır politik tartışmaların ve ekonomik belirsizliklerin ortasında günlük bir ekonomi gazetesi olarak içerik üretmeye başlayacaktı. Gazetenin mottosu ‘Ekonomi ve Politika’ olarak belirlenmişti. Hedef, ekonomiyi politika ile buluşturabilmekti.
“DÜNYA, bugünden itibaren yeni bir biçimde ve yeni bir içerik ile karşınızda… Amacımız, haber dünyasında ekonomiyi politikayla buluşturabilmek… Hem yurt içinde hem yurt dışında ilkemiz, günümüzün dünyasının hızlı dinamiği içerisinde kendimizi sürekli yenilemek, her geçen gün daha iyi, daha kapsamlı hizmetler sunmak. İnanıyoruz ki iddiamızın gerçekliğini sözcüklerle değil, sunacağımız hizmetlerde göreceksiniz.”
Günlük ekonomi gazetesi DÜNYA daha ilk yayınlarıyla farkını belli etti ve dediği gibi iddialarını hizmetleriyle ortaya koydu. İnternet kelimesinin sözlüklerimizde yer almadığı o tarihlerde bilginin hızla yayılması, çeşitlendirilmesi ve faydalı içeriğin okuyucuyla buluşturulması için kendi tarzını geliştirdi. Bir yandan günlük gazete çıkmaya devam ediyor diğer yandan uzmanlardan ve heyecanlı genç gazetecilerden oluşan ekipler katma değerli içerikler üretmeye çalışıyordu. Gazete neredeyse haftada üç gün bir ek ya da kitapçıkla çıkmaya başlamıştı. Yazı işleri her gün gazeteye ulaşan talep mektuplarına cevap vermeye yetişemiyordu.
Okuyucu görüşleri sayfalarda
1982 yılının ilk günlerinde gazete ile birlikte yayına çıkan ithalat rejimi kitabı tanıtıldı. DÜNYA Gazetesi bilginin sınırlı olduğu ve çok yavaş yayıldığı bir dönemde bu ekler ve özel yayınlarla tarihi bir misyon üstlendi ve içerik üreticiliğe yeni bir boyut getirdi.
Gazetenin hızla artan okuyucu kitlesi artık ülkeyi yönetenler için geri bildirim üretecek kadar genişlemişti. Bunun üzerine DÜNYA Gazetesi anketler ile yayıncılığa yeni bir soluk daha getirdi ve düzenli yaptığı anketlerle okuyucu görüşünü sayfalarına taşımaya başladı. Bugün için çok kolay gibi görünen bu yöntem faksın bile hayatımıza girmediği, bilginin mektup hızında gedip geldi bir dönem için benzersiz bir yenilikti.
Okuyucusu ile gazetesi arasında kurulan ilişki ve gazetenin çalışkan ekibi hizmetlerini ve ilk gün ortaya koyduğu iddiasını yeni uygulamalarla sürdürdü. Artık DÜNYA Gazetesi kurduğu danışma hatlarıyla dış ticaretten vergi mevzuatına kadar doğrudan tüccarın ve sanayicinin içindeydi. Ancak DÜNYA Gazetesi o gün de bu içerikleri mesleği gereği üretti ve paylaştı. Hiçbir zaman kendisine gazetecilikten başka bir rol biçmedi. Bu danışma hatlarına gelen mektuplar ve telefonlar artık DÜNYA Gazetesi’ni yeni ekonominin merkezi haline getirmişti. DÜNYA için seksenlerin ikinci yarısı bitmek bilmeyen ilklerin dönemi olacaktı.
Yurt haberlere özel önem
1986 yılında İMKB’nin (İstanbul Menkul Değerler Borsası) faaliyete geçmesiyle birlikte “İMKB Köşesi” günlük olarak yayımlanmaya başladı. Artık Türk ekonomisi tıpkı gelişmiş batıdaki gibi borsa haberleri yapıyordu. Öncülük yine DÜNYA Gazetesine aitti. Aynı yılın Ekim ayında gazete bu kez de dünyaca ünlü İngiliz gazetesi “The Independent”in Türkiye’deki dağıtımını üstlendi. 1987’de ise Yurt Haberleri” ayrı bir sayfada yayımlanmaya başladı ve gazete Anadolu’daki ekonomik gelişimi motive etmeye çalışıyordu. Aynı yıl “Borsadaki Şirketler Yıllığı” yayımlanmaya başladı. Türkiye borsayı ve borsa içeriklerini sevmişti.
Yine 1987’de yayımlanan ve günümüze kadar gelen hizmetlerden birisi ise ansiklopedik ekonomi sözlüğü oldu. 1988 yılı geldiğinde ise artık DÜNYA Gazetesi üyesi olduğu Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu’nun Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak kadar tanınmış bir marka olmuştu. 80’lerin son senesinde “DÜNYA Bölge Toplantıları” serisi başlatıldı ve ilki Bursa’da gerçekleştirildi. DÜNYA Gazetesi 90’ların Türkiyesi’nde Anadolu’nun oynayacağı rolü tam merkezinden takip edecek ve bu yükselişin haberlerini tüm Türkiye’ye ulaştıracaktı.
Çekim merkezi DÜNYA
Bütün 90’lar ve onu takip eden milenyumun ilk yılları DÜNYA Gazetesi için ekler dönemi idi. Sektörler, şehirler, bölgeler başarılarıyla sıra sıra DÜNYA’nın eklerinde kendisine yer bulmuyordu. DÜNYA Gazetesi 90’lar ve 2000’lerde yılda 250 bölgesel ve sektörel ek çıkararak kendi rekorunu tazeliyor bu sırada gazetenin etrafında çok güçlü bir okuyucu kitlesi ile birlikte çok başarılı bir içerik ve tasarım ekibi toplanıyordu.
O yıllarda basın sektörüne girmek isteyen bütün yeni mezunlar, araştırmacılar ve iyi eğitimli beyaz yakalılar için DÜNYA Gazetesi en önemli çekim merkezlerinden biriydi. Gazetenin koridorları ekonomi yayıncılığına girmek isteyen hevesli ve yetenekli gençler için okul olmuştu. Gazete Bab-ı Ali’deki köşkünden ayrılıp yeni medyanın merkezinde kendisine yeni bir adres belirledi. Ancak milenyumun başında Şubat 2001’de bütün bu dinamizmin başrol oyuncusu, Türk basınının duayeni, çalışanların sevgilisi Nezih Demirkent ani bir rahatsızlıkla terki diyar edecekti.
Türkiye artık siyah beyaz yıllar geride kalmıştı. Sosyal yaşamımız da ekonomimiz gibi renklenmişti. DÜNYA Gazetesi iş dünyası üzerinde oluşturduğu güveni ve saygınlığı iş dünyası ile paylaşmaya karar verdi. Birbiri ardına yarışmalar, ödül törenleri düzenlenmeye başladı. Anadolu şehirleri DÜNYA Gazetesi temsilcileri tarafından karış karış geziliyor başarılı markalar ve firmalar kadar yöneticiler de belirleniyordu. En iyi firmalar, en güçlü sanayiciler, en başarılı kadınlar ve daha niceleri… DÜNYA Gazetesi büyük bir titizlikte seçip belirlediği adayları birbirinden gösterişli törenlerle ödüllendirdi. Bu durum artık bir gelenek haline ve daha da önemlisi bir kültüre dönüştü.
Abone modeli devrede
Ekonominin yerel ve küresel gündemini takip eden gazete internetin daha bu kadar hayatımıza girmediği günlerde sipariş eserler ürettirdi ve üretilmiş değerli içerikleri kitaplaştırdı. Türkiye’nin en büyük iş dünyası kitaplıklarından birini kurmak için yola çıkan DÜNYA Gazetesi bu alanda da büyük bir fedakarlık ve sosyal sorumluluk duygusuyla davrandı. Gazete iş dünyasından kazandığını yine iş dünyası için harcamaya kararlıydı.
DÜNYA Gazetesi her zaman size en yakın gazete bayisindeki yerini tam 6 gün boyunca aldı. DÜNYA Gazetesini temsil eden en önemli özelliklerden birisi abone usulüyle büyümesiydi. Bilgi akışının kesintisiz olması, içeriğin her gün beklendiği yerde hazır olması ve gazetenin dalgalı denizde önünü görebilmesi için bu gerekliydi. DÜNYA Gazetesi marka sadakati alanında kendisini benzersiz kılan bu abone yöntemini eşsiz bir başarıyla gerçekleştirdi. On binlerle ifade edilen abone sayısı yıllar boyunca hiç düşmeden artış gösterdi. İstanbul’da Anadolu’da her gün yeni yüzlerce abone kayda alındı. Her sabah patrondan hatta çalışanlardan önce DÜNYA Gazetesi iş yerinin kapısına ulaştı. Bugün bile hala Türkiye’nin en güvenilir gönderi sistemlerinden biri olan DÜNYA Gazetesi abone ağı pek çok yayına ve kuruma ilham verdi.
Son söz
Bugün artık internetin ve sosyal medyanın hayatlarımızın her anını ele geçirdiği bir çağda yaşıyoruz. Bilginin sayısı da hızı da takip edilemeyecek kadar çoğaldı. Dünya Gazetesi şimdi de bu bilgi denizi içinde size güvenli limanlar sunuyor. Sırtınızı yaslayabileceğiniz güvenilir içeriği size ulaştırıyor. Büyümeye, gelişmeye ve kalkınmaya yönelik motivasyonunu hiç kaybetmeyen gazete bu enerjisini samimiyetle okuyucusuna taşımaya çalışıyor. dunya.com ve Youtube TV ile kendisine yeni saygın bir yer edinen Dünya Gazetesi dijital yayıncılıkta atacağı adımlarla yine haberciliğe yeni bir boyut getirmeye ve kendi tarzını sürdürmeye kararlı. Şimdiden nasıl olacağını tahmin etmekte zorlandığımız nice 45 yıllara birlikte ve başarıyla ulaşmak dileğiyle.