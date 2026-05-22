Dünya Gazetesi yazarı ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay'ın acı günü
Dünya Gazetesi yazarı ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, annesi İnci Küntay’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Küntay, yaptığı paylaşımda annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek cenaze bilgilerinin gün içerisinde paylaşılacağını açıkladı.
Acı haberi Burak Küntay duyurdu
Prof. Dr. Burak Küntay paylaşımında, “Annemiz İnci Küntay Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Canımız Annemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Bugün kalkmasını planladığımız cenaze bilgilerini gün içerisinde paylaşacağız. Ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.
İnci Küntay’ın cenaze programına ilişkin detayların gün içerisinde aile tarafından paylaşılacağı belirtildi.
Dünya Gazetesi olarak İnci Küntay hanımefendiye Allah’tan rahmet Burak Küntay hocamıza ve ailesine sabır dileriz.
İnci Küntay kimdir?
İnci Küntay, eski Turizm ve Tanıtma Bakanı ve siyasetçi Barlas Küntay’ın eşiydi. Dünya Gazetesi yazarı ve Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay’ın annesi olan İnci Küntay, uzun yıllar mimarlık alanında faaliyet göstermiştir.