Dünya Gazetesi yazarından çarpıcı yorum: Rusya’nın tepkisi kontrolsüz olursa...

Ukrayna’nın, Rusya’ya yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı büyük yankı uyandırdı. Hedefler arasında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik bombardıman uçakları ve erken uyarı sistemleri yer aldı.

Saldırıya dair sosyal medyada değerlendirmelerde bulunan Dünya Gazetesi yazarı ve Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, bu saldırının barış görüşmeleri öncesinde gerçekleşmesinin bölgedeki riskleri artırdığını vurguladı.

Kaynak, “Bu tür geniş çaplı bir saldırının ardından Rusya'nın vereceği tepki çok kritik. Kontrolsüz bir tepki, sadece bölge değil, tüm dünya için bir felaket senaryosuna dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

Saldırı nükleer aşamaya geçebilir mi?

Rusya’nın karşı saldırı verme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken Kaynak bu saldırıların olası kapsamına dair kaygılarını dile getirdi. Gerilimin nereye kadar tırmanabileceğinin tahmininin zor olduğunu ifade eden Kaynak, “Bu gerilim nükleer aşamaya kadar tırmanabilir mi? Rusya’nın cevabı sadece Ukrayna’yı mı hedef alacak, yoksa daha geniş bir bölgesel kapsamda mı ilerleyecek?” sorularını gündeme getirdi. Kaynak'ın açıklaması şöyle:

''Rusya’nın binlerce kilometre içlerine kadar girerek yapılan hava saldırısı çok büyük olay. Gerilim nereye kadar tırmanacak tahmin etmek zor. İstanbul’da yarın yapılacak toplantı(ertelenmezse) şimdi daha da kritik hale gelmiş durumda. Muhtemelen Rus tarafından bir karşı saldırı gelecektir ama temel sorular: 1- “nükleer aşamaya kadar yükselir mi?” 2- cevabı saldırı sadece Ukrayna’yı mı kapsar''

Rusya’nın binlerce kilometre içlerine kadar girerek yapılan hava saldırısı çok büyük olay. Gerilim nereye kadar tırmanacak tahmin etmek zor. İstanbul’da yarın yapılacak toplantı(ertelenmezse) şimdi daha da kritik hale gelmiş durumda.

Muhtemelen Rus tarafından bir karşı saldırı… https://t.co/3LZxeUllBA — Deniz Ülke Kaynak (@DenizUlke) June 1, 2025