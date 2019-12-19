Dünya Gazetesi yöneticileri MGC’yi ziyaret etti

19 Aralık 2019

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz beraberinde Mersin Bölge Temsilcisi Fahriye Kutlay Şenyurt ile birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni (MGC) ziyaret etti. Meslek sorunlarının ve işbirliği çalışmalarının konuşulduğu ziyarette mesleki dayanışmanın öneminden bahseden Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, yerel basının sorunlar karşısında her zamankinden daha çok güçlü durması gerektiğini ifade ederek “Hakikaten sektörümüz açısından şu günlerin dayanışma günü olduğunu düşünüyoruz. Gazeteciliğin bağımsız ve bağlantısız yapılabilmesine dikkat edilmesi gereken en önemli dönemlerden geçtiğimize inanıyorum” dedi.



“Yerel basın kurumları güçlü bir yapıya kavuşturulmalı”



Dünya Gazetesi’nin 1981 yılından bu yana bir ekonomi gazetesi olarak okurlarına, iş dünyasına haberlerini bağımsız, bağlantısız, sunmaya çalışan bir kurum olduğunu vurgulayan Güldağ, “Gazetemiz artık kendi çalışanlarının da yönetime katıldığı yeni bir yönetim yapısıyla yoluna devam ediyor. Bu alanda çalışan insanlar olarak yerel basın kurumlarının da çok güçlü bir yapıya kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Bizim için son derece kıymetli olan Mersin temsilcimiz Fahriye Kutlay Şenyurt’un da içinde bulunduğu MGC’nin güçlenmesi açısından da elimizden ne gelirse yanınızda olduğumuzu, dayanışacağımızı ifade etmek isterim. Umarım önümüzdeki süreçte iş birliğimizi daha arttırarak ortak çalışmalar yapabiliriz” dedi.



“Mesleğimizi ayakta tutmak açısından gazeteci cemiyetlerinin büyük rolü var”



Gazeteci Cemiyetlerinin meslek hayatlarında değerinin çok büyük olduğunu ve bu anlamda Dünya Gazetesi olarak MGC ile iş birliği içerisinde olacaklarını ifade eden Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, “Basın hayatında içinden geçtiğimiz dönem gibi zaman zaman zorlandığımız dönemler oluyor. Ancak yine de mesleğimizi ayakta tutmak açısından cemiyetlerin büyük rolü var. O nedenle bütün ülkede gazeteciler olarak örgütlenmek iyi bir şey. En azından ülkeyi yönetenlere sesimizi duyurmamız açısından cemiyetlerimizin büyük rolü var. Bu nedenle MGC gibi daha büyük örgütlerle iç içe çalışmak gerekiyor. Basın sektörünün şuan içerisinde bulunduğu kötü dönemi atlatması için birlik olup kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız” diye konuştu.



“Toplumun nitelikli haber ve içeriğine dünden daha çok ihtiyacı var”



Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise dijital habercilikteki gelişmeler nedeniyle, yanlış haberlerin çok hızlı bir şekilde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden yayılabildiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Gerçek gazeteciliğin var olabilmesi için gazetecilerin ve meslek örgütlerinin birlik içinde mücadele etmesi gerekiyor. Özellikle sosyal medyadaki yanlış bilgi akışı, gerçek haberciliği de haberin niteliğini de kötü etkiliyor. Biz gerçek gazetecilerin, içerik üreten insanların artık bu alandaki işbirliğini arttırması ve iş bölümü yapması gerektiğini düşünüyorum. Yavaş yavaş basın kurumları da kağıttan çıkıp dijital sistemlere ağırlık veriyorlar. Herkesin dünya çapında yayıncı olduğu ve belirli takipçisinin olduğu bir ortamda gerçekten mesleğimizde editöryal özellikleri olan insanlar fark yaratacak. Çünkü ortalık dedikodu ve kirli haber dolu. Bu yüzden bu toplumun gerçek gazetecilerin filtresinden geçmiş olan nitelikli habere ve nitelikli içeriğe dünden daha fazla ihtiyacı var”



Konuklara ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden MGC Başkanı R. Kaya Tepe de şunları söyledi:



Biz de 9 Kasım 2019 itibariyle olağanüstü genel kurulla göreve geldik. Yeni bir ekibiz. Sizler de yeni yapılanma dönemiz için tebrik ediyorum. Dünya Gazetesi Türkiye’de basın tarihi için önemli bir marka olmakla birlikte gerçek gazeteciler tarafından kurulmuş, yönetilmiş ve bundan sonra da gerçek gazeteciler tarafından hayatına devam edecek olması bizim için umut verici.”