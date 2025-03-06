Dünya Gazetesi’nin 45. kuruluş yılının yankıları sürüyor
İş dünyasının öncü yayın organı DÜNYA’ya 45’inci yılı nedeniyle tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Ekonominin bütün aktörleri, birlikte yürüdükleri DÜNYA Gazetesi’nin 45. yılına özel dilek ve mesajlarını gazetemize iletiyor. DÜNYA Gazetesi olarak iş ve siyaset dünyasının değerli isimlerinin mesajlarına bugün de yer veriyoruz.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU: Anadolu iş dünyasını ülke gündemine taşıdı
Ülkemizin son 45 yılına damga vuran DÜNYA Gazetesi kurulduğu günden bu yana ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olarak doğru, tarafsız ve ilkeli haberleriyle vatandaşlarımızın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden hiçbir zaman ödün vermemiştir. 45 yıldır iş dünyasının sesi olup, Anadolu’daki iş camiasını ülke gündemine taşıyarak istihdamdan ihracata, üretimden finansa her alanda Türkiye ekonomisinin nabzını tutmayı başarmıştır. Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyarak milletimizin finansal okuryazarlık düzeyine sunduğu katkı ile de çok önemli bir görevi yerine getirmiştir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanıyorum, tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda hayata geçen ulaşım ve haberleşme yatırımlarının doğru analiz edilen ve kaleme alınan haberlerle kamuoyuna duyurulması noktasındaki hassasiyeti için de DÜNYA Gazetesi ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü şahsen, şunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiği inancındayım; ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Ulaşım olmadan ticaret olmaz, ekonomi büyümez…
Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur. Yol sayesinde yatırım gelir. Nasıl ki toprağı bereketlendiren nehirler geçtikleri yerlere canlılık getiriyorlarsa, ulaştırma projeleri de böyledir. Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz o bölgede o kadar sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Örneğin İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü’nün hayata geçmesiyle otoyol güzergahı üzerindeki OSB sayısının kısa sürede neredeyse ikiye katlandığını görüyoruz.
Bu noktada ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle de son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. Bu kısa sürede asırlara sığacak işleri hayata geçirerek başarılarla dolu bir döneme tanık oluyoruz. Yol, köprü, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve haberleşme ağını nakış gibi işleyerek; bilgi, yük ve yolcu taşımacılığında çok daha hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir dönemi başlattık.
Ulaştırmaya yapılan yatırımlar aslında üretim yeteneği olan bölgelerimizin ürettiklerini hem yurtiçi hem yurtdışındaki alıcılara en modern en hızlı en güvenli şekilde ulaştırması yönünde ciddi katkılar sağlamaktadır. Yapılan her yol ulaştığı yere yatırım çekiyor, bölgenin ticari hareketliliğini hızlandırıyor, ekonomisini güçlendiriyor.
Kısaca ticaret demek, yollarda yük taşıyan tırların, kamyonların bulunması, denizlerde gemilerin, tankerlerin yüzmesi, trenlerin rayların üzerinde akması, uçakların semalarda uçması demektir. İnternetin her eve girmesi, istediğin her anda pazara ve bilgiye ulaşabilmek demektir. Üretim demek büyüme demektir, bunu bir de sosyal ve kültürel etkileri ile de pekiştirdiğimizde kalkınma demek, refah demektir.
Kalkınmanın ve gelişmenin yegâne anahtarının istikrar olduğu bilinciyle ulaşım ve altyapı çalışmalarımızı aralıksız devam ettirmeye kararlıyız. Bu düşüncelerle Türk ekonomisinin dünden bugüne olan mücadelesine tanıklık eden, sahip olduğu vizyoner kalemleri ile farklı sektörlere yol gösteren, eleştirileri ile daha iyiye ulaşmamızda etkin rol üstlenen DÜNYA Gazetesi’nin ve kıymetli çalışanlarının 45'inci yıl dönümlerini tekrardan kutluyor, bundan sonraki yayın hayatlarında daha nice başarılar diliyorum.
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU: 45 yıldır ekonominin nabzını tutmayı sürdürüyor
Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin öncüsü, Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, ilkeli ve objektif haberciliği sayesinde 45 yıldır ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Rahmetli duayen gazeteci Nezih Demirkent tarafından kurulan ve basın ilkeleriyle donatılan DÜNYA Gazetesi, bugün de aynı çizgide yayın hayatını sürdürüyor.
Reel sektörün sorunlarını, beklentilerini ve iş dünyasındaki gelişmeleri gündeme taşıyan, iş dünyasının sesi olmayı başaran DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını Kocaeli Sanayi Odası adına yürekten kutluyorum. Kocaeli Sanayi Odası olarak bizler de Türkiye sanayiinin başkenti Kocaeli’de, sanayinin nabzını tutuyor, ilimizin sahip olduğu avantajları artırmaya ve küresel ölçekte yaşanan değişimleri sanayimize entegre etmeye çalışıyoruz.
Kocaeli Sanayi Odası olarak tüm iştiraklerimizle birlikte Kocaeli’de sanayinin nabzını tutmaya ve sanayicimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 45 yıldır ekonomiye ışık tutan DÜNYA Gazetesi’ni ve değerli çalışanlarını tekrar gönülden kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum.
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER: 81 ilimizin ticaret ve sanayi faaliyetlerini 45 yıldır tanıtıyor
Ticaret ve sanayiye yön veren kurumlar ve kuruluşlar, iş dünyasındakiler 45 yıldır DÜNYA Gazetesi’nin yayınladığı haberleri ve özel içerikleri ilgiyle takip ediyor. Ekonomiye dair verileri ve yazılarıyla fark yaratan, 81 ilimizin ticaret ve sanayi faaliyetlerini tanıtan DÜNYA Gazetesi ekonomiye ayna tutuyor. Küresel ekonomideki gelişmeleri, sektörleri ve piyasaları da mercek altına alan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşunun 45’inci yılını kutluyorum.
Rumelisiad Yönetim Kurulu Başkanı Murat EVKE: İş dünyasının gelişimine büyük katkı sağladı
Kuruluşunuzun yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Kurulduğu günden bu yana, ülkemizin ekonomi ve iş dünyasına ışık tutan, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışınızla büyük bir boşluğu doldurdunuz. İş dünyasının gelişimine sağladığınız katkılar, bizler için her zaman yol gösterici olmuştur. Bu vesileyle, emeği geçen tüm çalışanlarınızı ve yöneticilerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum.
Referans Holding Y. K. Başkanı Yusuf BAKİOĞLU: DÜNYA Gazetesi, bilgiyle büyüyen bir kurum olmuştur
Bilginin gücüne inanan bir kurum olarak, iş dünyasının nabzını tutan, objektif ve güvenilir haberciliğiyle her zaman yol gösterici olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını içtenlikle kutluyoruz. DÜNYA, yalnızca bir yayın organı değil, aynı zamanda iş dünyasının vazgeçilmez bir rehberi olmuştur. 45 yıldır sürdürdüğünüz ilkeli, tarafsız ve nitelikli habercilik anlayışınızla iş dünyasına sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, daha nice başarılı yıllar dileriz.
TÜGİAD Y. K.Başkanı Gürkan YILDIRIM: Ekonomiye ve iş dünyasına ışık tuttu
Türk basınına ve iş dünyasına 45 yıldır ışık tutan, objektif ve güvenilir habercilikte önemli bir yer edinen DÜNYA Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlarım. Geçmişten bugüne, dürüst ve ilkeli yayıncılığınızla okuyucularınızın güvenini kazanmanız, başarınızın en büyük göstergesidir. Tüm çalışanlarına nice başarılı yıllar dilerim.