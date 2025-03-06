Dünya Gazetesi’nin 45. kuruluş yılının yankıları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU: Anadolu iş dünyasını ülke gündemine taşıdı

Ülkemizin son 45 yılına dam­ga vuran DÜNYA Gazete­si kurulduğu günden bu ya­na ekonomi gazeteciliğinin öncüsü olarak doğru, tarafsız ve ilkeli ha­berleriyle vatandaşlarımızın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden hiçbir zaman ödün vermemiştir. 45 yıldır iş dün­yasının sesi olup, Anadolu’daki iş camiasını ülke gündemine taşıya­rak istihdamdan ihracata, üretim­den finansa her alanda Türkiye eko­nomisinin nabzını tutmayı başar­mıştır. Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyarak milletimizin finansal okuryazarlık düzeyine sunduğu katkı ile de çok önemli bir görevi yerine getirmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru, tarafsız ve ilkeli ha­bercilik anlayışıyla daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına ina­nıyorum, tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğin­de son 23 yılda hayata geçen ulaşım ve haberleşme yatırımlarının doğru analiz edilen ve kaleme alınan ha­berlerle kamuoyuna duyurulma­sı noktasındaki hassasiyeti için de DÜNYA Gazetesi ailesine ayrıca te­şekkür ediyorum. Çünkü şahsen, şunu hiçbir zaman unutmamamız gerektiği inancındayım; ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Ulaşım olmadan ticaret olmaz, ekonomi büyümez…

Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sa­yesinde üretim olur. Yol sayesinde yatırım gelir. Nasıl ki toprağı bere­ketlendiren nehirler geçtikleri yer­lere canlılık getiriyorlarsa, ulaştır­ma projeleri de böyledir. Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşabilir­seniz o bölgede o kadar sanayi ge­lişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Örneğin İstan­bul-İzmir Otoyolu ve Osmanga­zi Köprüsü’nün hayata geçmesiy­le otoyol güzergahı üzerindeki OSB sayısının kısa sürede neredeyse iki­ye katlandığını görüyoruz.

Bu noktada ülkemizin uluslarara­sı ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle de son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve ha­berleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar doların üstünde yatırım ger­çekleştirdik. Bu kısa sürede asırlara sığacak işleri hayata geçirerek başa­rılarla dolu bir döneme tanık oluyo­ruz. Yol, köprü, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projeleri­mizle ülkemizin ulaşım ve haberleş­me ağını nakış gibi işleyerek; bilgi, yük ve yolcu taşımacılığında çok da­ha hızlı, güvenli, konforlu ve ekono­mik bir dönemi başlattık.

Ulaştırmaya yapılan yatırımlar aslında üretim yeteneği olan bölge­lerimizin ürettiklerini hem yurtiçi hem yurtdışındaki alıcılara en mo­dern en hızlı en güvenli şekilde ulaş­tırması yönünde ciddi katkılar sağ­lamaktadır. Yapılan her yol ulaştığı yere yatırım çekiyor, bölgenin tica­ri hareketliliğini hızlandırıyor, eko­nomisini güçlendiriyor.

Kısaca ticaret demek, yollarda yük taşıyan tırların, kamyonların bulun­ması, denizlerde gemilerin, tanker­lerin yüzmesi, trenlerin rayların üze­rinde akması, uçakların semalarda uçması demektir. İnternetin her eve girmesi, istediğin her anda pazara ve bilgiye ulaşabilmek demektir. Üretim demek büyüme demektir, bunu bir de sosyal ve kültürel etkileri ile de pekiş­tirdiğimizde kalkınma demek, refah demektir.

Kalkınmanın ve gelişme­nin yegâne anahtarının istikrar oldu­ğu bilinciyle ulaşım ve altyapı çalış­malarımızı aralıksız devam ettirme­ye kararlıyız. Bu düşüncelerle Türk ekonomisinin dünden bugüne olan mücadelesine tanıklık eden, sahip olduğu vizyoner kalemleri ile fark­lı sektörlere yol gösteren, eleştirile­ri ile daha iyiye ulaşmamızda etkin rol üstlenen DÜNYA Gazetesi’nin ve kıymetli çalışanlarının 45'inci yıl dö­nümlerini tekrardan kutluyor, bun­dan sonraki yayın hayatlarında daha nice başarılar diliyorum.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan ZEYTİNOĞLU: 45 yıldır ekonominin nabzını tutmayı sürdürüyor

Ülkemizde ekonomi gazetecili­ğinin öncüsü, Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi DÜNYA, ilkeli ve objektif haberciliği sayesinde 45 yıldır ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Rahmetli duayen ga­zeteci Nezih Demirkent tarafından kurulan ve basın ilkeleriyle donatı­lan DÜNYA Gazetesi, bugün de aynı çizgide yayın hayatını sürdürüyor.

Reel sektörün sorunlarını, beklen­tilerini ve iş dünyasındaki gelişme­leri gündeme taşıyan, iş dünyasının sesi olmayı başaran DÜNYA Gaze­tesi’nin 45’inci yılını Kocaeli Sanayi Odası adına yürekten kutluyorum. Kocaeli Sanayi Odası olarak bizler de Türkiye sanayiinin başkenti Ko­caeli’de, sanayinin nabzını tutuyor, ilimizin sahip olduğu avantajları ar­tırmaya ve küresel ölçekte yaşanan değişimleri sanayimize entegre et­meye çalışıyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası olarak tüm iştiraklerimizle birlikte Kocaeli’de sanayinin nabzını tutmaya ve sana­yicimizin sesi olmaya devam edece­ğiz. Bu vesileyle, 45 yıldır ekonomi­ye ışık tutan DÜNYA Gazetesi’ni ve değerli çalışanlarını tekrar gönül­den kutluyor, nice başarılı yıllar di­liyorum.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin GÜLER: 81 ilimizin ticaret ve sanayi faaliyetlerini 45 yıldır tanıtıyor

Ticaret ve sanayiye yön veren kurumlar ve kuruluşlar, iş dünyasındakiler 45 yıldır DÜNYA Gazetesi’nin yayınladığı haber­leri ve özel içerikleri ilgiyle takip ediyor. Ekonomiye dair verileri ve yazılarıyla fark yaratan, 81 ilimi­zin ticaret ve sanayi faaliyetlerini tanıtan DÜNYA Gazetesi ekono­miye ayna tutuyor. Küresel eko­nomideki gelişmeleri, sektörleri ve piyasaları da mercek altına alan DÜNYA Gazetesi’nin kuruluşu­nun 45’inci yılını kutluyorum.

Rumelisiad Yönetim Kurulu Başkanı Murat EVKE: İş dünyasının gelişimine büyük katkı sağladı

Kuruluşunuzun yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlu­yorum. Kurulduğu günden bu ya­na, ülkemizin ekonomi ve iş dün­yasına ışık tutan, tarafsız ve gü­venilir habercilik anlayışınızla büyük bir boşluğu doldurdunuz. İş dünyasının gelişimine sağladığı­nız katkılar, bizler için her zaman yol gösterici olmuştur. Bu vesiley­le, emeği geçen tüm çalışanlarını­zı ve yöneticilerinizi tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam et­mesini diliyorum.

Referans Holding Y. K. Başkanı Yusuf BAKİOĞLU: DÜNYA Gazetesi, bilgiyle büyüyen bir kurum olmuştur

Bilginin gücüne inanan bir ku­rum olarak, iş dünyasının nab­zını tutan, objektif ve güvenilir haberciliğiyle her zaman yol gös­terici olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını içtenlikle kutluyoruz. DÜNYA, yalnızca bir yayın organı değil, aynı zamanda iş dünyasının vazgeçilmez bir rehberi olmuştur. 45 yıldır sürdürdüğünüz ilkeli, ta­rafsız ve nitelikli habercilik anla­yışınızla iş dünyasına sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, daha nice başarılı yıllar dileriz.

TÜGİAD Y. K.Başkanı Gürkan YILDIRIM: Ekonomiye ve iş dünyasına ışık tuttu

Türk basınına ve iş dünya­sına 45 yıldır ışık tutan, objektif ve güvenilir haber­cilikte önemli bir yer edinen DÜNYA Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü en içten dilek­lerimle kutlarım. Geçmişten bugüne, dürüst ve ilkeli ya­yıncılığınızla okuyucularını­zın güvenini kazanmanız, ba­şarınızın en büyük gösterge­sidir. Tüm çalışanlarına nice başarılı yıllar dilerim.