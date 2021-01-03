Dünya geneli COVID-19 vaka sayısı 84 milyon 993 bini geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 843 bin 866 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 84 milyon 993 bin 350'ye çıkarken, virüs saptanan 60 milyon 110 bin 468 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 904 bin 701 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 358 bin 682 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 324 bin 631), Brezilya (7 milyon 716 bin 405), Rusya (3 milyon 212 bin 637), Fransa (2 milyon 643 bin 239), İngiltere (2 milyon 599 bin 789), Türkiye (2 milyon 232 bin 35), İtalya (2 milyon 141 bin 201), İspanya (1 milyon 936 bin 718), Almanya (1 milyon 773 bin 540), Kolombiya (1 milyon 666 bin 408), Arjantin (1 milyon 634 bin 834), Meksika (1 milyon 443 bin 544), Polonya (1 milyon 312 bin 780), İran (1 milyon 237 bin 474), Güney Afrika (1 milyon 88 bin 889), Ukrayna (1 milyon 74 bin 93) ve Peru (1 milyon 18 bin 99)."

Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (195 bin 742), Hindistan (149 bin 471), Meksika (126 bin 851), İtalya (74 bin 985), İngiltere (74 bin 570), Fransa (64 bin 921), Rusya (58 bin 2), İran (55 bin 438), İspanya (50 bin 837), Kolombiya (43 bin 765), Arjantin (43 bin 375), Peru (37 bin 773), Almanya (34 bin 859), Güney Afrika (29 bin 175), Polonya (29 bin 58), Endonezya (22 bin 555), Türkiye (21 bin 295), Belçika (19 bin 644), Ukrayna (18 bin 854), Şili (16 bin 724), Romanya (15 bin 919), Kanada (15 bin 715), Ekvador (14 bin 59), Irak (12 bin 829), Çekya (11 bin 960), Hollanda (11 bin 565) ve Pakistan (10 bin 311)."