Dünya geneli vaka sayısı 86 milyonu geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 86 milyon 105 bin 851'e yükseldi.

ABD, 21 milyon 353 bin 51 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor. ABD'yi vaka sayısında 10 milyon 357 bin 569 ile Hindistan, 7 milyon 754 bin 560 ile Brezilya, 3 milyon 260 bin 138 ile Rusya, 2 milyon 713 bin 563 ile İngiltere, 2 milyon 659 bin 750 ile Fransa, 2 milyon 255 bin 607 ile Türkiye, 2 milyon 166 bin 244 ile İtalya, 1 milyon 958 bin 844 ile İspanya, 1 milyon 796 bin 216 ile Almanya, 1 milyon 686 bin 131 ile Kolombiya, 1 milyon 648 bin 940 ile Arjantin, 1 milyon 455 bin 219 ile Meksika, 1 milyon 322 bin 947 ile Polonya, 1 milyon 249 bin 507 ile İran, 1 milyon 113 bin 349 ile Güney Afrika, 1 milyon 78 bin 251 ile Ukrayna ve 1 milyon 19 bin 475 ile Peru izliyor.