Dünya genelinde COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 205 bini geçti

04 Temmuz 2020

COVID -19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 529 bin 380 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 354 bin 269 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 321 bin 356 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 890 bin 588 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 132 bin 101 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 543 bin 341), Rusya (674 bin 515), Hindistan (649 bin 889), İspanya (297 bin 625), Peru (295 bin 599), Şili (288 bin 89), İngiltere (284 bin 276), Meksika (245 bin 251), İtalya (241 bin 184), İran (235 bin 429), Pakistan (225 bin 283), Türkiye (203 bin 456), Suudi Arabistan (201 bin 801), Almanya (197 bin), Güney Afrika (177 bin 124), Fransa (166 bin 960), Bangladeş (156 bin 391), Kolombiya (109 bin 505), Kanada (105 bin 91), Katar (98 bin 653), Çin (83 bin 545), Arjantin (72 bin 786), Mısır (72 bin 711), İsveç (71 bin 419), Belarus (62 bin 997), Belçika (61 bin 727), Endonezya (60 bin 695), Ekvador (60,657), Irak (56 bin 20), Hollanda (50,335) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (50 bin 141)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 63 bin 254, İngiltere 44 bin 131, İtalya 34 bin 833, Fransa 29 bin 893, Meksika 29 bin 843, İspanya 28 bin 385, Hindistan 18 bin 669, İran 11 bin 260, Peru 10 bin 226, Rusya 10 bin 27, Belçika 9 bin 765, Almanya 9 bin 73, Kanada 8 bin 663, Hollanda 6 bin 113, Şili 6 bin 51, İsveç 5 bin 420, Türkiye 5 bin 186, Ekvador 4 bin 700, Çin 4 bin 634, Pakistan 4 bin 619 , Kolombiya 3 bin 777, Mısır 3 bin 201, Endonezya 3 bin 36, Güney Afrika 2 bin 952, Irak 2 bin 262, Bangladeş 1968, Suudi Arabistan 1802, Arjantin 1437, Belarus 412, BAE 318 ve Katar 121."

Kaynak: AA