Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 95 milyonu aştı.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 95 milyon 7 bin 57'ye yükseldi.

ABD, 24 milyon 306 bin 43 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 558 bin 710 ile Hindistan, 8 milyon 456 bin 705 ile Brezilya, 3 milyon 568 bin 209 ile Rusya, 3 milyon 357 bin 361 ile İngiltere, 2 milyon 894 bin 347 ile Fransa, 2 milyon 380 bin 665 ile Türkiye, 2 milyon 368 bin 733 ile İtalya, 2 milyon 252 bin 164 ile İspanya, 2 milyon 38 bin 645 ile Almanya, 1 milyon 891 bin 34 ile Kolombiya, 1 milyon 791 bin 979 ile Arjantin, 1 milyon 630 bin 258 ile Meksika, 1 milyon 429 bin 612 ile Polonya, 1 milyon 325 bin 659 ile Güney Afrika, 1 milyon 324 bin 395 ile İran, 1 milyon 154 bin 692 ile Ukrayna ve 1 milyon 60 bin 567 ile Peru izliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 32 bin 106 kişi yaşamını yitirdi, 67 milyon 826 bin 998 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.