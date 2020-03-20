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DÜNYA, koronavirüse karşı el değmeden masanızda!

Gazeteniz DÜNYA, koronavirüs salgınına yönelik tedbir olarak artık poşet içinde dağıtılıyor.

DÜNYA, koronavirüse karşı el değmeden masanızda!
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Gazetenizi siz okurlarımıza hijyenik koşullarda ulaştırmak için poşet içinde el değmeden dağıtıma başladık.

Okurlarımıza sağlıklı günler diliyoruz!

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