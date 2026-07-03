DÜNYA KUPASI 2026: Avustralya Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Avustralya ile Mısır, adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler "Avustralya Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" ağırlık veriyor.

Avustralya Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avustralya Mısır maçı 3 Temmuz Cuma günü (bugün) Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11

Avustralya: Beach, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Behich, O'Neill, Irvine, Volpato, Metcalfe, Irankunda

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Attia, Saber, Ashour, Zico, Trezeguet, Marmoush