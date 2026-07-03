DÜNYA KUPASI 2026: Avustralya Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır karşı karşıya geliyor. Milyonlar bu karşılaşmayı izlemek isterken "Avustralya Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Avustralya ile Mısır, adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler "Avustralya Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" ağırlık veriyor.
Avustralya Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avustralya Mısır maçı 3 Temmuz Cuma günü (bugün) Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11
Avustralya: Beach, Circati, Souttar, Herrington, Bos, Behich, O'Neill, Irvine, Volpato, Metcalfe, Irankunda
Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez, Attia, Saber, Ashour, Zico, Trezeguet, Marmoush