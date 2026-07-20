Dünya Kupası Fas’ta 20 milyar dolarlık yatırımı hızlandırdı

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Fas, İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası öncesinde turizm ve ulaşım yatırımlarını hızlandırdı. Hükümet, mevcut konaklama kapasitesinin yaklaşık beşte birine karşılık gelen 60 bin yeni otel yatağını 2030’a kadar hizmete almayı planlıyor.

Turnuva hazırlıkları yalnızca stadyum projeleriyle sınırlı kalmayacak. Demiryolları, kara yolları, havalimanları ve kent altyapısına aktarılacak toplam kaynağın 190 milyar dirhemi, yaklaşık 20 milyar doları aşması bekleniyor.

Fas, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselerek uluslararası görünürlüğünü yeniden artırdı. Ülke, 2022’de Katar’da düzenlenen turnuvada yarı finale çıkan ilk Afrika ve Arap ülkesi olmuştu.

Konaklama kapasitesi yüzde 20 büyüyecek

Fas’ın mevcut otel kapasitesi 300 bin yatağın biraz üzerinde bulunuyor. Son dört yılda yaklaşık 45 bin yeni yatak ekleyen ülke, 2030’a kadar 60 bin yataklık yeni kapasite oluşturmayı hedefliyor.

Plan tamamlandığında toplam kapasite 360 bin yatağın üzerine çıkacak. Yeni yatırımların yanında mevcut otellerin yenilenmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası işletmecilerin ülkeye çekilmesi de turizm programının parçaları arasında yer alıyor.

Konaklama yatırımlarının yalnızca turnuva dönemindeki ziyaretçi talebine göre şekillenmemesi amaçlanıyor. Hükümet, yeni tesislerin Dünya Kupası sonrasında da kültür, iş, kongre ve kıyı turizmine hizmet etmesini istiyor.

Altyapıya 190 milyar dirhem

Fas yönetimi, 2030 Dünya Kupası öncesinde ulaşım ve kent altyapısına 190 milyar dirhemden fazla kaynak ayıracak. Yatırım paketinde demiryollarının genişletilmesi, kara yolu bağlantılarının güçlendirilmesi ve havalimanı kapasitelerinin artırılması bulunuyor.

Stadyumların inşası ve yenilenmesinin yanı sıra ev sahibi kentlerde çevre düzenlemeleri, toplu taşıma hatları ve kentsel hizmetler de geliştirilecek. Projelerin önemli bölümü, turnuva sonrasında ekonomik faaliyetleri destekleyecek kalıcı altyapı olarak planlanıyor.

Yatırım takviminin inşaat, ulaştırma, havacılık, konaklama ve perakende sektörlerinde yeni talep oluşturması bekleniyor. Fas hükümeti, Dünya Kupası’nı tek seferlik bir organizasyon yerine ekonomik dönüşümü hızlandıracak bir araç olarak görüyor.

Turist hedefi 26 milyon

Fas, 2025 yılında 19,8 milyon ziyaretçi ağırlayarak yüzde 14’lük artış kaydetti. Ülke, bu sonuçla Afrika’nın en fazla ziyaretçi çeken turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Hükümetin 2030 hedefi yıllık turist sayısını 26 milyona çıkarmak. Mevcut seviyeye göre yaklaşık 6 milyonluk ilave ziyaretçi anlamına gelen hedef, otel kapasitesinin yanı sıra uçuş, ulaşım ve turizm çalışanı ihtiyacını da artıracak.

Turizm planında Marakeş ve Agadir gibi geleneksel merkezlerin dışında kalan kentlere daha fazla ziyaretçi çekilmesi amaçlanıyor. Böylece turizm gelirinin yalnızca birkaç şehirde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gelirde yeni rekor hesabı

Fas’ın turizm geliri 2025 yılında 138 milyar dirheme ulaştı. Ülkenin merkez bankası, gelirin 2027’de 161 milyar dirhemle yeni bir rekora çıkmasını bekliyor.

Turizm sektörü Fas ekonomisinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Sektör aynı zamanda ülkenin döviz gelirleri açısından önemli kaynaklarından biri konumunda bulunuyor.

Yeni oteller, ulaşım projeleri ve artan uçuş sayısı gelir hedefini destekleyebilir. Yatırım programının ekonomik karşılığı ise oda dolulukları, turist başına harcama ve ziyaretçilerin ülkede kaldığı süre üzerinden izlenecek.

Yeni rota Çin ve ABD

Avrupa’dan açılan yeni hava yolu bağlantıları son yıllardaki turist artışında belirleyici oldu. Fas yönetimi büyümenin sonraki aşamasında Çin, ABD ve Orta Doğu pazarlarından daha fazla ziyaretçi çekmeyi planlıyor.

Yeni dönemde başkent Rabat’ın kültür, spor etkinlikleri ve iş seyahatleri için daha güçlü bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Böylece ülkenin turizm faaliyetlerinin Marakeş ve Agadir dışına yayılması amaçlanıyor.

Yatırım programının başarısında 2030’a kadar eklenecek yatak sayısı, havalimanlarının kapasitesi ve uluslararası uçuş bağlantılarındaki artış belirleyici olacak. Turizm gelirlerinin 2027’de ulaşacağı seviye de Dünya Kupası hazırlıklarının ekonomik etkisine ilişkin ilk göstergelerden biri olacak.