Dünya Kupası finali bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026 Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin bulunduğu tespit edilen toplam 19 dış finans evi tespit edilmişti.
Yürütülen çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri tamamlanan 16 şahıstan 13’ü ‘tutuklama’ talebiyle, 3’ü ise ‘adli kontrol tedbiri’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Hakimlikteki ifade işlemleri biten şüphelilerden 12’si hakkında tutuklama kararı verilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.