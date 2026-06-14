Dünya Kupası'nın sıcaklığı iklim değişikliğiyle artıyor

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın da aralarında bulunduğu 48 takım, ABD, Kanada ve Meksika'nın 16 kentinde 104 maçta karşı karşıya gelecek.

Araştırmalara göre 28 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, futbolcuların performansını ve dolayısıyla takımların genel maç stratejisi ile oyun tarzını etkiliyor.

Climate Central, Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalarda sıcaklığın 28 derece eşiğini aşma olasılığını ve bu olasılıkta iklim değişikliği faktörünün payını hesapladı.

Karşılaşmaların 49'unda performansı olumsuz etkileyebilecek aşırı sıcaklık yaşanma olasılığı en az yüzde 50 olarak hesaplanırken, iklim değişikliği faktörünün, bu maçların 26'sında aşırı sıcaklık olasılığını en az 10 puan artırdığı belirtildi.

İklim değişikliği en çok Uruguay-İspanya maçında etkili olacak

İklim değişikliği etkisinin en çok görüleceği mücadelenin, 26 Haziran'da Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanacak Uruguay-İspanya karşılaşması olduğu belirlendi. Bu maçta, 28 derece eşiğinin aşılma olasılığının yüzde 70 olduğu, iklim değişikliğinin olmadığı bir durumda, bu olasılığın 37 puan daha düşük olacağı tahmin edildi.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında 25 Haziran'da Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sıcaklık eşiğinin aşılma olasılığı yüzde 49'a ulaşırken, iklim değişikliğinin bu orana katkısının 6 puan olarak hesaplandığı belirtildi.

19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak final maçında oyuncuların, performanslarını olumsuz etkileyecek bir sıcaklıkta karşılaşma olasılıkları yüzde 47 olarak hesaplanırken, iklim değişikliği olmasaydı bu olasılığın yüzde 30 olacağı vurgulandı.

Stadyumlardaki yüksek sıcaklıklar

Analizlerde ayrıca 16 ev sahibi şehrin 10'unun daha önce Dünya Kupası maçına ev sahipliği yaptığı göz önüne alınarak son 10 yıldaki (2016-2025) aşırı sıcak haziran-temmuz günlerinin sıklığı, son Dünya Kupası'ndan önceki 10 yılla karşılaştırıldı.

1994'teki ev sahibi kentlerinden Miami ve 1986'daki ev sahibi kentlerinden Mexico City'de, son 10 yılda, Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıkları dönemlere göre 7 kat daha fazla aşırı sıcak, haziran-temmuz günleri yaşandı.